تردد قناة atv الكويتية”بعد التعديل” 2019 إستقبل القناة الخليجية على نايل سات

تردد قناة العدالة الكويتية ٍسابقاً، “atv “هي قناة تلفزيونية عربية تقدم أفضل البرامج ذات التصنيف المتنوع. وتبث من الكويت ولها شعبية متزايدة لأنها ببساطة تجتذب الجمهور من خلال المحتوى المتميز في شكل برامج هادفة، وتعد من أهم القنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي قناة غير مشفرة يمكن لأي فرد إستقبال بثها عبر إدخال التردد الصحيح للقناة في إعدادات الرسيفر الخاص به.

atv

لم تلقي أي قناة عربية صدىً متعاظم مثل هذه القناة الخليجية، إذ تقوم بإنتاج برامج عدة تشمل السياسية والترفيهية والإجتماعية. والقناة ذات مضمون مفيد يخدم كافة الشرائح العمرية وباقي الميول للمشاهدين. ومن أشهر برامجها “اللوبي” و”ع السيف” وتبث القناة على مدار القمر الصناعي نايل سات بجودة hd التقنية عالية الوضوح.

حقاً القناة الكويتية شاملة بإستهداف كافة المناحي الحيايتة، فهي تبث المسلسلات وتقدم موجز إخباري يومي وتعمل على إستضافة الفنانين والمحللين السياسين في برامج حوارية مختلفة، ليس هذا فحسب فالقناة أيضاً تستضيف أعضاء مجلس الأمة من داخل البرلمان. كما إنها ترصد أبرز المشاكل التي يواجهها المواطنين والمقيمين في تدشين الإفلام الوثائقية، كما تذيع البرامج الرياضية مثل “اللوبي الرياضي” الذي يقدمه الإعلامي احمد الفضلي مع إستضافة المحللين الرياضيين في الكويت.

معلومات عن atv وتردد القناة

وقد نجحت القناة بتجاوز محيطها الخليجي إلى العالم العربي أجمع. وهذا دليل بأن برامجها المختارة ترضي الجمهور العام وتستهدف إهتماماتهم. ناهيك بأن القناة لاتنخرط في التحزب ولا تبث محتوى على أساس إتجاهات سياسية فهي قناة للجميع في الداخل الكويتي وخارجه. مناطق البث: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ساعات البث : 24 ساعة

المالك: رجل الأعمال منصور حيدر

نوع القناة : سياسية ترفيهية إجتماعية، شاملة atv kuwait frequency