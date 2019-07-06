ظهرت قناة جديدة على القمر الصناعي النايل سات ضمن قائمة القنوات Baby Channel حيث تقدم قناة بيبي شنال على شاشتها الكثير من الأفلام الكرتونية والمسلسلات الجديدة باللغة العربية بالإضافة بانها تقوم بتقديم احدث البرامج التعليمية باللغة الانجليزية والعربية حتى يستفيد منها جميع الأطفال في تعليم الحروف والأرقام، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم التردد الأخير لهذه القناة حتى يستطيع جميع الإباء والأمهات تنزيلها على جهاز الاستقبال بكل سهولة.

تردد قناة baby channel على النايل سات

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة بيبي شانيل بكل سهولة من خلال الإشارة الموضحة لكم بداخل هذا الجدول، حيث يمكن استقبال تلك القناة فى جميع الدول العربية فى منطقة الوطن العربي والخليج وشمال أفريقيا، حيث تعمل القناة بتقينة الـ SD وهى التى تجعل وضوح الشاشة عالية الجودة.

اسم القناة : Baby Channel القمر الصناعي : النايل سات 7 غرب التردد : 11258 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب (القطبية) : افقى H معامل تصحيح الخطأ : 5/6 النمط : DVB-S التعديل : MPEG-4 / MPEG-2

عند تنزيل قناة بيبي شانيل على جهاز الاستقبال سوف تتمتعون بأجمل الأفلام الكرتونية المدبلجة باللغة العربية فمن ضمن تلك الأفلام ” فيلم shark tale المترجم وعلاء الدين وسندريلا ” وغيرها من الأفلام الجميلة التى يحب أن يشاهدها جميع الأطفال والكبار أيضا، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج التعليمية التي تساعد أطفالنا فى تعليم القيم الإسلامية التى تساعد كل طفل على أداء الصلوات الخمس وتطبيق السلوكيات الحسنة.