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تردد قناة cbc دراما على النايل سات 2020 وطريقة ضبطه على الرسيفر

بواسطة إيمان مصطفى
ترددات تردد سي بي سي دراما

يبحث الكثيرين من عشاق متابعة الأعمال الدرامية عن تردد قناة cbc دراما، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تنفرد القناة بعرض مجموعة مميزة وحصرية من المسلسلات التي يقوم ببطولتها باقة من ألمع النجوم، لذا نستعرض معكم متابعينا الكرام في سطورنا التالية تردد قناة cbc دراما على النايل سات 2020 وطريقة ضبطه على الرسيفر.

تردد قناة cbc دراما على النايل سات 2020

بدأت قناة cbc درما بثها في شهر رمضان عام 2011، لتُصبح خلال فترة زمنية قصيرة واحدة ضمن أقوى 10 قنوات على المستوى المحلي، وتحظى القناة بملايين المشاهدات، لما تقدمه من أعمال درامية متنوعة، قديمة وحديثة، بما يلبي احتياجات المشاهدين ويحقق الترفيه والتسلية.

ويمكنكم متابعينا الاستمتاع بمشاهدة مسلسلات رمضان 2020 الحصرية على قناة cbc دراما على الترددات التالية:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ اسم القناة على الرسيفر
11488 نايل سات أفقي 27500 6\5 CBC Drama

ولمشاهدة أحدث الأعمال الدرامية على القناة، بدون تشويش وبجودة عالية بتقنية الHD، يمكنكم متابعينا استقبال القناة على التردد التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ اسم القناة على الرسيفر
11919 نايل سات أفقي 27500 آلي CBC Drama

طريقة ضبط تردد قناة  cbc دراما على الرسيفر

لاستقبال إشارة قناة سي بي سي دراما، يتم اختيار أحد الترددات السابقة، ثم إتباع الخطوات التالية:

  • من ريموت الرسيفر اضغط على زر القائمة.
  • من الخيارات التي ستظهر لك على الشاشة اختر تثبيت.
  • في الخطوة التالية اختر تثبيت يدوي.
  • من قائمة الأقمار اختر نايل سات.
  • ادخل التردد، ثم حدد القطبية (أفقي أو رأسي).
  • ادخل معامل الترميز، ثم اضغط ok.
  • وفي النهاية اضغط حفظ لتنزيل التردد على جهازك.

مسلسلات رمضان 2020 على cbc دراما

تُقدم القناة مجموعة مميزة من المسلسلات الحصرية بجودة عالية، وهي:

ترددات
مسلسلات رمضان على سي بي سي دراما
  • مسلسل خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا.
  • مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.
  • مسلسل رجالة البيت بطولة الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني.
  • مسلسل ليالينا 80 بطولة الفنان إياد نصار.
  • مسلسل فرصة تانية بطولة الفنانة ياسمين صبري.
إيمان مصطفى

محررة بموقع كلمة، حاصلة على بكالريوس الإعلام من جامعة القاهرة، أعتبر الكتابة متعتي الخاصة للتخلص من التوتر وأعباء الحياة، أما هوايتي فأحب كثيرا تربية العصافير واليمام

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