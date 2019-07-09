تردد قناة D TV الجزائرية الجديد 2019 على ياه سات لمتابعة المسلسلات وأفلام الأنيميشن

يبحث عدد كبير عن تردد قناة D TV الجزائرية الجديد 2019 على ياه سات، نظرًا لأنها تعد من أبرز القنوات الفضائية التى ظهرت منذ عام 2015 واهتمت ببث العديد من المضامين الإعلامية والقوالب البرامجية المختلفة والمتنوعة، فبائت بذلك منزلة كبيرة لدى الجماهير العربية واتسعت شعبيتها بشكل كبير فى الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وتعتبر قناة D TV الجزائرية ضمن أشهر القنوات الجزائرية التي تقدم باقة متنوعة وحصرية من البرامج الخدمية والترفيهية والاجتماعية، بجانب اهتمامها بتناقل الثقافات الأخرى فقدمت للجمهور الجزائري العديد من المسلسلات الدرامية التى تعبر عن ثقافة اليابان وتركيا وكوريا المترجمة للغة العربية، مما نال إعجاب الكثير من الجماهير العربية، وازداد البحث عن تردد قناة D TV الجزائرية الجديد 2019 على ياه سات.

نبذة عن قناة D TV الجزائرية

انطلق البث التلفزيوني لقناة D TV الجزائرية عام 2015، مقرها الرئيسي بمدينة وهران الجزائرية، وزاد من شهرتها شعارها المتميز الذى يحمل جملة «إمتاع وإبداع»، حيث تعد أول قناة متنوعة في الجزائر تتميز بعرضها أفلام الأنيميشن بالإضافة لألعاب القوى والمصارعة الحرة.

ومن أبرز أفلام الأنيميشن التى عرضها قناة D TV الجزائرية

كونان.

رحلة إلى أقاتا.

هجوم العمالقة.

Bayonetta.

Garo.

Gintama.

Tokyo Ghoul.

تردد D TV الجزائرية الجديد 2019 على ياه سات.

يذكر أن قناة كانت تبث إرسالها قبل ذلك عبر القمر الصناعى نايل سات، وبعد فترة انقطع الإرسال فى المنطقة العربية وأعلنت القناة أنه تم تغيير التردد الجديد 2019 على القمر الصناعى ياه سات، ونقدم لكم تردد قناة D TV الجزائرية الجديد 2019 على ياه سات.

القمر ياه سات التردد 12092(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

أبرز المسلسلات التي تعرضها قناة D TV الجزائرية