تردد قناة DMC الجديد علي النايل سات وأهم البرامج والمسلسلات التي ستعرضها في رمضان 2019

متابعينا الأحباء عبر موقعنا المميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التقرير عن التردد الجديد عن قناة دي أم سي “DMC”، ويسعدنا أن تجدو فيه كل المعلومات عن القناة من التردد الجديد وأهم البرامج التي تقدم علي القناة، وأشهر مقدمي البرامج علي القناة لما للقناة من أهمية كبيرة عند المشاهد المصري، ونسبة المشاهدة العالية للقناة في الفترة الأخيرة، سواء داخل مصر أو في جميع الدول العربية

قناة دي أم سي هي قناة مصرية متنوعة مفتوحة غير مشفرة تبث برامجها علي مدار اليوم، تستخدم أحدث تقنيات البث الفضائي الرقمي في العالم لتنتج صورة فائقة الجودة وصوت نقي، يرضي متابعي القناة في كل مكان، وبدأبث القناة يوم 14 يناير من سنة 2017، وكانت ملك لرجل الأعمال المصري طارق إسماعيل، ومن أهم البرامج التي تقدم علي القناة برنامج الأستاذ أسامة كمال (مساء دي أم سي).

أهم المسلسلات التي ستعرضها قناة DMC في شهر رمضان القادم2019

مسلسل زلزال : بطولة النجم المتألق محمد رمضان مسلسل أبن أصول : بطولة الفنان حمادة هلال مسلسل طلقة حظ : بطولة النجم مصطفي خاطر مسلسل الواد سيد الشحات :بطولة الفنان أحمد فهمي مسلسل حكايتي : بطولة النجمة ياسمين صبري مسلسل علامة إستفهام : بطولة النجم محمد رجب

تردد قناة دي أم سي الجديد علي النايل سات 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الإستقطاب معامل الترميز dmc 11449 النايل سات H 27500

وسنوافيكم بمواعيد البرامج حين تعلن إدارة القناة عن مواعيد إذاعتها ويسعدنا إستفساركم .

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