تردد قناة dmc دراما الجديد .. على النايل سات 2021

تعد قناة dmc دراما من القنوات التي تقدم عدد متميز من المسلسلات الدرامية القديمة منها والجديدة، ويحرص القائمون عليها على تطويرها بشكل مستمر سواء في الخريطة الدرامية أو استخدام التقنيات الحديثة لإظهارها في أبهى صورها صوتًا وصورة، وتسعى القناة دائمًا إلى تقديم محتوى يرضي مختلف أذواق المشاهدين ورغباتهم وأعمارهم، وتتميز القناة بأنها تقدم المسلسلات الرائعة والحصرية في شهر رمضان الفضيل، ما يؤدي إلى زيادة الاقبال على متابعتها، وتبث القناة محتواها على مدار اليوم دون انقطاع وبشكل مجاني بلا أي مقابل، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة dmc دراما وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة دوت كوم الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد .

تردد قناة dmc دراما الجديد

تنافس قناة dmc دراما على قمة قنوات الدراما في العالم العربي، وتحظى بمشاهدات كثيرة من المتابعين في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث حرص القائمون عليها منذ بداية بثها لمحتواها عام 2017م، على اختيار المسلسلات الدرامية بعناية فائقة، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لضمان أفضل جودة للصوت والصورة، ويتسنى لراغبي متابعة القناة أن يقوموا بضبط أجهزة البث على الترددات التالية :

تردد قناة dmc دراما على النايل سات

التردد : 11449 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 6/5 .

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة dmc دراما على Anik F3

التردد : 12124 .

الاستقطاب : أفقي .

معدل الترميز : 4/3 .

معامل الترميز : 20000 .

أهم برامج ومسلسلات قناة dmc دراما

تتميز قناة dmc دراما بتقديم عدد من البرامج المتميزة التي تلبي كافة أذواق المشاهدين، فمنها السياسي والترفيهي والتوك شو، وبرامج أخرى رائعة وكذلك تحرص على تقديم أفضل المسلسلات ومن ذلك المحتوى :

البرامج

برنامج صاحبة السعادة – تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس .

برنامج قاعدة رجالة – يقدمة أحمد فهمي وكريم فهمي والفنان السوري باسل الخياط .

برنامج باب رزق.

برنامج صالون أنوشكا.

برنامج عيش الليلة.

المسلسلات