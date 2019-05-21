تردد قناة dmc دراما 2019 الجديد على مدار القمر الصناعي نايل سات

ننشر أحدث تردد قناة dmc دراما الجديد، وكيفية استقبال التردد الجديد لقناة دي ام سي 2019 على القمر الصناعي نايل سات، أشهر قنوات الدراما التي حظيت بجماهيرية وشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة حيث ظهرت شبكة قنوات dmc، على الساحة الفضائية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت القناة في الوصول إلى كل بيت مصري، يرجع ذلك إلى المجهود الكبير الذي تبذله أسرة القناة، حتى تصل إلى المكانة التي وصلت إليها يومنا هذا ومازالت تحظى بمتابعة المزيد من الشعب المصري والعربي بجميع أنحاء العالم.

تردد قناة dmc دراما

فقد حرصت أسرة القناة على تقديم أفضل وانجح مسلسلات درامية حصرية من خلال شاشتها، مما جعل القناة تتمتع بصدى كبير جداً لدى المشاهد المصري والعربي، ومن المسلسلات التي لها الفضل في تربع القناة على عرش القنوات الفضائية الدرامية مسلسل الأب الروحي بأجزائه والذي يأتي في المرتبة الأولى من المسلسلات الدرامية المميزة للقناة، يليه مسلسل أبو العروسة بأجزائه، والذي حصد متابعة الكثير وحقق صدى قوي وتابعه الكثيرين عبر تردد قناة دي ام سي دراما hd.

رمضان على قناة دي ام سي دراما تردد 2019

كما عودت dmc drama مشاهديها على رمضان مختلف من خلال شاشتهاK فقد حرصت على الحصول على حقوق بث عدد من المسلسلات الدرامية الحصرية مثل مسلسل زلزال للفنان محمد رمضان ويشاركه عدد من الفنانين، ومسلسل حكايتي للفنانة ياسمين صبري ويشاركها مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومسلسل الواد سيد الشحات للفنان احمد فهمي وباقة كبيرة من نجوم الفن، ومسلسل ضربة حظ للفنان مصطفي خاطر.

تردد قناة dmc دراما على مدار النايل سات: التردد: 11449. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500.

إضبط الآن التردد الجديد لقناة dmc drama hd وتابع أحدث الأعمال الدرامية المميزة في رمضان 2019، مع أطيب التمنيات بمتابعة طيبة.