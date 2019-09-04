تردد قناة dmc دراما على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث المسلسلات المصرية







تزايد محركات بحث جوجل في الآونة الأخيرة حول تردد قناة dmc دراما مع إعلان برومو مسلسل قيد عائلي الموسم الثاني ومن أجل مشاهدة كذلك أقوى المسلسلات الحصرية القوية، حيث تتميز قناة دي إم سي دراما بعرض مجموعة مميزة من أقوى وأجدد المسلسلات العربية والمصرية، لذلك سوف نوافيكم الآن بتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المسلسلات الجديدة التي تعرضها القناة للجماهير على مدار اليوم.







تردد قناة dmc دراما

تعتبر قناة دي إم سي دراما واحدة من أهم القنوات المجانية، وهي قناة مصرية تم بثها كبث أول في عام 2017 وتعمل على إنتاج وتقديم سلسلة مميزة من المسلسلات المصرية والتي حققت من خلالها نجاحًا قويًا على المستوى المحلي والشرق الأوسط.







فقد استطاعت خطف الأضواء بعرض مجموعة من الدراما العربية والمصرية التي حققت من خلالها أقوى المشاهدات على رأسهم مسلسل أبو العروسة بطولة الفنانة سوسن بدر ومسلسل قيد عائلي الذي يعرض موسمه الثاني قريبا جدًا عبر شاشات دى ام سى دراما لذلك تزايد البحث مؤخرًا على مدار اليوم عن التردد الخاص بالقناة من أجل مشاهدة مسلسلات دى ام سى دراما، وسوف نوافيكم الآن بأحدث ترددات قناة DMC دراما.

تردد قناة dmc دراما نايل سات







يتم بث قناة دي ام سي دراما على القمر الصناعي نايل سات على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية:

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11488 افقى 27500 3/4





