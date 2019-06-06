تردد قناة dmc دي إم سي الجديد 2019 على النايل سات وأهم برامج ومسلسلات القناة

أصبح تردد قناة dmc من أهم ترددات النايل سات، ويكثر عليه البحث، بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة، في أقل من عامين، استطاع لفت أنظار المتابع المصري نحوها وخاصة من خلال المسلسلات الحصرية التي تقدمها القناة عبر شاشتها، ونظراً للنجاح الكبير قرر مسؤولي القناة فتح قناة خاصة بالدراما وهي قناة dmc drama المتخصصة في عرض المسلسلات الحصرية، والتي تقوم الشبكة بإنتاجها.

ومن أسباب نجاح القناة الكبير عرضها لمسلسل أبو العروسة في الموسم الأول والموسم الثاني والذي لاقى نجاحاً فائقاَ لدى الجمهور المصري والعربي بصفة عامة وكان المسلسل حديث السوشيال ميديا وكانت حلقاته على اليوتيوب دائماً ما تظهر في المحتوى الرائج، المسلسل من بطولة النجمة سوسن بدر والنجم سيد رجب ومدحت صالح ومحمود حجازي ونرمين الفقي وباقة مميزة من النجوم، وبعد إنتهاء المسلسل عرضت قناة دي ام سي مسلسل جديد وهو مسلسل قيد عائلي الذي حاز أيضاً نجاحاً، المسلسل بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وصلاح عبدالله وغيرهم من النجوم.

تردد قناة dmc على النايل سات:

ونستعرض معكم تردد قناة دي ام سي العامة على القمر الصناعي نايل سات و لتتمكنوا من مشاهدة برامج ومسلسلات القناة بعد ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الخطأ نايل سات 11449 أفقي H 27500 5/6

بالفيديو طريقة استقبال تردد قناة دي ام سي

فيما زاد البحث على تردد القناة في شهر رمضان الماضي نظراً لقوة المسلسلات التي كانت تعرض على القناة ومنها مسلسل زلزال بطولة النجم محمد رمضان، ومسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني، ومسلسل الواد سيد الشحات بطولة أحمد فهمي، ومحمد عبد الرحمن، ومسلسل علامه استفهام بطولة محمد رجب، ومسلسل ابن أصول بطولة حمادة هلال، وبالتأكيد كل هذه المسلسل زادت من عمليات البحث على تردد قناة dmc على القمر نايل سات.

تعرض على القناة مجموعة مميزة من البرامج ومنها برنامج اسم من مصر الذي يقدمه الاعلامي الكبير جورج قرداحي، وبرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس والذي يحظى بنجاح كبير وتعلق المتابعين به، وبرنامج 8 صباحاً.