تردد قناة HBO الناقلة للحلقة الجديدة الخامسة مسلسل صراع العروش الموسم الأخير الثامن

مسلسل صراع العروش من المسلسلات التي ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة، وقد حقق هذا المسلسل الكثير من النجاح خلال الفترة الماضية، ولذلك يبحث الآن الكثير عن تردد قناة HBO الناقلة للحلقة الجديدة رقم 5 من مسلسل صراع العروش الموسم الأخير الثامن، يحتل مسلسل صراع العروش المرتبة الأولى الآن ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة الآن في العالم يتابعه الكثير من المشاهدين حول العالم، أما في الشرق الأوسط فإن العرب يتابعوه عبر قناة إتش بي أو على قمر هوت بيرد، وهي غير موجودة على النايل سات، ولذلك نعرض لكم الآن تردد قناة HBO على هوت بيرد لمتابعة مسلسل صراع العروش.

تردد قناة HBO على النايل سات

بعد البحث عن تردد قناة إتش بي أو تبين لنا أن القناة غير موجودة على النايل سات، وبالتالي لن يتمكن مشاهدي النايل سات متابعة مسلسل صراع العروش عن طريق قنوات النايل سات لأنه لا توجد أي قناة تنقل المسلسل، ولكن هناك قناة مفتوحة على قمر هوت بيرد تنقل مسلسل صراع العروش هي قناة HBO التي نتحدث عنها في هذا المقال.

تردد قناة HBO على هوت بيرد

قمنا بالبحث في قمر هوت بيرد تبين لنا أن تردد قناة HBO هو كالتالي :

اسم القناة : HBO هوت بيرد فقط ( غير موجودة على النايل سات ) الاستقطاب الترميز التصحيح التردد الأول 11012 V 30000 4 / 3 التردد الثاني 10834 V 30000 4 / 3 التردد الثالث 12265 V 27500 4 / 3

موعد الحلقة الخامسة الجديدة مسلسل صراع العروش على قناة HBO

أعلنت قناة HBO اليوم عن أنها ستعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صراع العروش في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، ولكن بالتأكيد سيواجه المشاهدون العرب مشكلة ترجمة مسلسل صراع العروض على قناة HBO لان القناة تذيعه باللغة الإنجليزية، لذلك يستطيع الآن المشاهدين في الشرق الأوسط متابعة المسلسل عبر صفحات فيس بوك التي تقدم متابعات له عقب عرضه على قناة HBO.