“إشارة” تردد قناة idman وموعد نقل مباراة ليفربول وساوثامبتون

فيما يلي نضيف تردد قناة أدمان أذربيجان واحدة من القنوات الرياضية المهمة التابعة لدولة أذربيجان، والتي تنقل البطولات الحية وعلى رأسها الدوري الإنجليزي والإسباني. وهي قناة مفتوحة مجانية يمكن الوصول لها من خلال إلتقاظ إشارتها عبر الترددات المتوفرة:

قناة أدمان الأذربيجانية

سنعرف كيفية إدخال تردد القناة بشكل صحيح في جهاز الرسيفر، على أي حال بالطريقة المعتادة يمكن ضبط بيانات idman كأي قناة تلفزيونية.

ويتحدد موعد عرض مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون ضمن مبارايت الدوري الإنجلينزي، الجولة 25، في الأوقات التالية:

Premier League – Week 25 تعليق : يوسف سيف

6:00 مكة المكرمة

5:00 القاهرة

3:00 GMT

من المهم الإشارة بأن القناة تخصص شاشتها لنقل المنافسات الكروية العالمية التي تملك حقوقها مثل الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني وأيضاً الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يشار أن قناة idman بدأت في 2009 بتمويل الحكومة الأذربيجانية. كقناة رياضية تبث أحداث الألعاب الرياضية بشكل أساسي.

من خلال القمر أسترا يمكنك تلقى إشارة بث القناة بجودة hd ، والإنتقال لمتابعة البث المباشر فوراً، فقط قم بتنزيل الترددات في الأسفل في جهازك التلفزي:

تردد قناة أدمان أذربيجان على AzerSpace

الإستقطاب ترميز التردد معامل تصحيح الخطأ أفقي 27500 11175 5/6 Biss key 10 01 10 21 10 01 70 81

يمكن القول ان قناة Idman من القنوت القليلة النادرة المتفاعلة مع جمهورها في الوطن العربي. حيث تزود جمهورها بمواعيد المباريات الكبرى من البطولات المنقولة مباشرة، وتحديد أوقات بثها بتوقيت مكة المكرمة،

والقاهرة، والرد على إستفسارات أي شخص يواجه مشكلة في إلتقاطها إرسالها، ويكون تعليق الماتشات بالعربي. وهو ما يعطيها تميزاً ويزيد من إنتشارها كخيار مفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.