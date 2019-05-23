تردد قناة mbc العراق الجديد على نايل سات بتقنية HD و”SD

تردد قناة إم بي سي العراق mbc iraq، هي قناة موجهة للعراق تم إطلاقها من قبل مجموعة mbc لتكون قناة ترفيهة تجمع كل أطياف المجتمع العراقي تحت شاشة واحدة. وتبث إم بي سي المسلسلات العراقية البرامج والأعمال الفنية والكوميدية فضلاً عن رصدها الواقع الإجتماعي في البلاد. لتؤصر بذلك روابط الجمهور بالإنتماء للقناة الأم “mbc” عبر محتوى إعلامي يخدم تسليط الضوء على جميع ما يهم العراقيين.

mbc العراق

وتعد إنطلاقة القناة طفرة غير مسبوقة بالنسبة لقنوات هذا البلد، لإمتلاكها تكنولوجيا وإمكانيات هائلة توظفها في تدشين أفضل البرامج المتنوعة وإستقطاب أفضل المذيعين، ونقل الفعاليات الغنائية عبر شاشة التلفزة بتقنية HD عالية الوضوح. وجاء فكرة ظهور القناة على غرار قناة ام بي سي مصر لتشكل عمق مُأثر داخل المجتمعات. وأنطلق أول بث رسمي للقناة في 17 فبراير 2019، لتصبح إحدى قنوات مجموعة إم بي سي العملاقة، التي مقرها دبي ويملكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط. وتبث إم بي سي العراق إشارتها عبر الأقمار النايل سات والعرب سات.

تردد mbc العراق HD على القمر نايل سات وعرب سات 2019

القمر التردد القطبية معدل الترميز، معامل الخطأ نايل سات 12226 أفقي H 27500 – 5/6 عرب سات 11862 عمودي V 27500 – 4/3

تردد قناة إم بي سي العراقية على نايل سات بتقنية SD لمشاهدة المسلسلات الرمضانية وبرامج الترفيه