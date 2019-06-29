تردد قناة mbc بوليوود الجديد 2019 على نايل سات وبدر .. مواعيد المسلسلات الهندية

تردد قناة mbc بوليوود الهندية 2019 التي تبث محتوى هندي باللغة العربية لجميع أبناء الوطن العربي، حيث نالت الدراما والأفلام الهندية على اهتمام الكثير من أبناء مصر والوطن العربي، لما ما تقدمه من محتوى دراماتيكي مُميز بالإضافة إلى تقديم الراقصات الهندية وارتداء الملابس الملونة الجميلة، وقد نالت قناة ام بي سي بوليوود على اهتمام فئة كبيرة من البيوت المصرية والعربية حيث تقوم قناة mbc بوليود ببث الأفلام والمسلسلات الهندية من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسوف نقدم لكم أحدث تردد لقناة mbc بوليوود على نايل سات وبدر5.

تردد قناة mbc بوليوود 2019:

لاقت قناة mbc بوليوود نجاحاً هائلاً منذ بداية بثها عام 2013، حيث تتبع قناة mbc بوليوود الهندية مجموعة قنواتmbc السعودية والتي يملكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وتبث جميع الأفلام والمسلسلات الهندية على مدار اليوم بتوقيت القاهرة ،وهى تقدم أيضا برنامج أسبوعي يهتم بإستعراض كل ما هو جديد في حياة الفنانين والفنانات العالميين مثل شار وخان، أميتاب باتشان، وكارينا كابور وغيرهم من الفنانين العالمين الذين حازوا على اهتمام الوطن العربي، وفيما يلي تردد قناة mbc بوليوود الجديد 2019 على نايل سات وبدر5 :

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11559 11938 27500 V 5/6 بدر 5 12284 27500 V 5/6

أضبط ايضا:

– تردد قناة الحياة الحمرا على نايل سات 2019.

– تردد قناة النيل الأزرق السودانية 2019.

– تردد قناة بيبي كيدز الخاصة بالاطفال 2019.

مسلسلات mbc بوليوود التي تُعرض حالياً:

يمكن لجميع محبي الدراما الهندية متابعة جميع المسلسلات من خلال الصفحة الرسمية لقناة mbc بوليوود على فيس بوك، حيث تقوم دائما بعرض مواعيد المسلسلات التي تقوم ببثها، وأيضا تحفز المشاهدين على متابعتها من خلال تقديم مقتطفات من المسلسلات التي سوف يتم عرضها بالفترة القادمة، وأما عن المسلسلات التي تقوم حالياً قناة mbc بوليوود بعرضها هي كالأتي:

1- مسلسل حب خادع الذي يعرض في تمام 6 مساءاً بتوقيت القاهرة.

2- مسلسل للعشق جنون 3 الذي يعرض في تمام 7مساءاً بتوقيت القاهرة.

3- مسلسل سرقت جوزي 2 الذي يعرض في تمام 8 مساءاً يومياً.

4- يتم عرض مسلسل هندي مترجم يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

كما تقوم أيضا بتقديم البرامج في صباح يوم الجمعة، وأيضا تعرض برامج خاصة بالطبخ الهندي وأساليب الطهي الحديثة.