اضبط تردد قناة mbc دراما على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث المسلسلات العربية







تردد قناة mbc دراما نقدمه لمتابعينا اليوم حيث أن هذة القناة من القنوات الترفيهية التي انتشرت مؤخرًا بالعديد من الأعمال التي استطاعت جذب إعجابًا كبيرًا من مختلف الأعمار بمحتوى هادف يتناسب مع كافة أفراد الآسرة العربية في الشرق الأوسط والذي ترتب على تزايد مؤخرًا محركات بحث جوجل حول تردد القناة، ولذلك سوف نوافيكم بتردد قناة ام بى سى دراما على القمر الصناعي العربي النايل سات.







تردد قناة mbc دراما

هي قناة تلفزيونية تم افتتاحها في عام 2010 من قبل مركز الشرق الأوسط بالمملكة العربية السعودية كأول قناة تلفزيونية درامية مفتوحة على مدار 24 ساعة، ومنذ بداية إنشائها تعمل على بث محتوى متميز يتناسب مع الآسرة العربية بمختلف معتقداتهم الدينية وتقاليدها.







حيث تعمل على نقل حضارات الشرق الأوسط ببث مجموعة من المسلسلات المتميزة من إنتاج مختلف البلدان العربية وتميزت بتقديمها باقة مميزة من أجدد المسلسلات الحصرية التي كرمت عليها قناه mbc العديد المرات لحصدها المرتبة الأولى في نسب المشاهدات، كما تعمل في شكل مميزة بتقنية ال hd باستوديوهات على أعلى مستوى مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات. وذلك سوف نوافيكم بأحدث ترددات قناة MBC دراما.

تردد قناة mbc دراما نايل سات







تبث قناة MBC دراما على مدار 24 ساعة عبر الأقمار والترددات التالية:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12322 27500 5/6 عمودي النايل سات 12418 27500 4/3 أفقي





