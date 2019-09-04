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أخبار التقنية

تردد قناة mbc مصر على النايل سات والعرب سات لمتابعة أحدث المسلسلات العربية

بواسطة إيمان إبراهيم 0


تردد قناة mbc مصر نقدمه اليوم حيث أنها إحدى القنوات الأكثر بحثا في مصر، فقد نجحت قناة MBC مصر بتحقيق نجاحات غير مسبوقة عبر شاشات التليفزيون المصري بتقديم محتوى ترفيهي متميز بمجموعة كبيرة من مسلسلات المصرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج الترفيهية التي استطاعت من خلالها زيادة جماهيرية وشعبية القناة، لذلك أصبح على مدار يومي تردد قنوات MBC مصر هو الأكثر بحثًا في محركات بحث جوجل، لذلك سوف نوافيكم بأحدث ترددات ام بى سى مصر.



تردد قناة mbc مصر

إم بي سي مصر هي قناة تابعة لمجموعة شركات ام بى سى تم افتتاح أول بثها  في عام 2012، وهي خاصة بنقل تقاليد وعادات الشعب المصري بتقديم كل ما هو يهم الأسر المصرية من إنتاج المسلسلات الحصرية  والعديد من الأفلام المصرية، بالإضافة إلى محتوى ترفيهي بتقديم العديد من البرامج النسائية والاجتماعية ونقل حصري للحدث المصري من أخبار سياسية وعاجلة.



بالإضافة إلى اهتمامها بالمجال الرياضي عبر برنامج اللاعب بنقل حصري بالأخبار الرياضية العالمية والمحلية، و الكثير من البرامج المتنوعة الترفيهية والتي تصل إلينا بأحدث المعدات والتقنيات بجودة فائقة الوضوح  تصل إلى FULL HD ، لذلك  سوف نوافيكم بأحدث ترددات قناة MBC مصر.

تردد قناة mbc مصر على الأقمار الصناعية



يتم بث قناة MBC  عبر الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات عبر الترددات التالية:

القمرالترددالقطبيةمعامل التصحيحمعدل الترميز
النايل سات12015عمودي5/627500
عرب سات11270عمودي5/627500
النايل سات11470عمودي5/627500
عرب سات11270عمودي5/627500
عرب سات12284عمودي5/627500
نايل سات11559عمودي5/627500


كما سنوافيكم بكافة تحديثات قنوات ام بى سى مصر على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات فور تحديثها باستمرار فتابعونا.

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إيمان إبراهيم


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