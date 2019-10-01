تردد قناة mbc 4 على النايل سات والعرب سات ومشاهدة مسلسل عروس بيروت

قناة mbc 4 هي قناة تلفزيونية سعودية تابعة لمجموعة قنوات mbc وهي قناة مجانية غير مشفرة، فهي لا تحتاج الى اشتراك شهري وكل ما على المشاهد هو ضبط جهازه على تردد قناة mbc 4، وتعمل على مدار ٢٤ ساعة وقد تم بثها عام ٢٠٠٥ وهي قناة عامة حيث تعرض حزمة متكاملة من البرامج التى تهم كل أفراد الأسرة العربية، نتابع معكم في السياق التالي للتعرف على تردد قناة mbc 4 على النايل سات.







تردد قناة mbc 4

من الجدير بالذكر أن معظم البرامج والمسلسلات التي تعرض عليها تكون باللغة الانجليزية ولكنها عادةً تكون مترجمة لتسهل على المشاهد التواصل والاستمتاع بالقناة







وبالاضافة الى المسلسلات الامريكية والبرامج الأجنبية التي تقدمها قناة mbc 4 فإنها أيضا تقدم دراما عربية ومصرية، فقد قدمت في رمضان 2019 أكثر من مسلسل متميز فقد عرضت مسلسل كلبش الجزء الثالث للفنان المشهور أمير كرارة وهو مسلسل مصري درامي اكشن وحقق نجاح كبير وكانت قناة mbc 4 تسبق كل القنوات الأخرى في عرضه، وكذلك مسلسل حكايتي للفنانة الشابة ياسمين صبري وايضا مسلسل بدل الحدوتة ٣ للفنانة النجمة دنيا سمير غانم والذي انفردت قناة mbc 4 بعرضه في رمضان ٢٠١٩.فكان يعرض عليها حصري.

ولو تحدثنا عن الدراما العربية لوجدنا مسلسل عروس بيروت وايضا مسلسل ما فيي والذي حقق نجاح كبير في الوطن العربي، ونظرا لما تقدمه قناة mbc 4 من محتوى هادف وممتع ومتنوع يتناسب مع جميع أفراد الأسرة فهي تعتبر من أكثر القنوات التليفزيونية تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي.

تردد mbc 4 على النايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11938 11470 27500 (v) عمودي 4/3







تردد mbc 4 على العرب سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 12284 27500 أفقي 5/6

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