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أخبار التقنية

تردد قناة mbc 4 على النايل سات والعرب سات ومشاهدة مسلسل عروس بيروت

بواسطة Samy Mohammd 0
تردد قناة mbc 4

قناة mbc 4 هي قناة تلفزيونية سعودية تابعة لمجموعة قنوات mbc  وهي قناة مجانية غير مشفرة، فهي لا تحتاج الى اشتراك شهري وكل ما على المشاهد هو ضبط جهازه على تردد  قناة mbc 4، وتعمل على مدار ٢٤ ساعة وقد تم بثها عام ٢٠٠٥ وهي قناة عامة حيث تعرض حزمة متكاملة من البرامج التى تهم كل أفراد الأسرة العربية، نتابع معكم في السياق التالي للتعرف على تردد قناة mbc 4 على النايل سات.



تردد قناة mbc 4

من الجدير بالذكر أن معظم البرامج والمسلسلات التي تعرض عليها تكون باللغة الانجليزية ولكنها عادةً تكون مترجمة لتسهل على المشاهد التواصل والاستمتاع بالقناة 



وبالاضافة الى المسلسلات الامريكية والبرامج الأجنبية التي تقدمها قناة mbc 4 فإنها أيضا تقدم دراما عربية ومصرية، فقد قدمت في رمضان 2019 أكثر من مسلسل متميز فقد عرضت مسلسل كلبش الجزء الثالث للفنان المشهور أمير كرارة وهو مسلسل مصري  درامي اكشن وحقق نجاح كبير وكانت قناة mbc 4 تسبق كل القنوات الأخرى في عرضه، وكذلك مسلسل حكايتي للفنانة الشابة ياسمين صبري وايضا مسلسل بدل الحدوتة ٣ للفنانة النجمة دنيا سمير غانم والذي انفردت قناة mbc 4 بعرضه في رمضان ٢٠١٩.فكان يعرض عليها حصري.

ولو تحدثنا عن الدراما العربية لوجدنا مسلسل عروس بيروت وايضا مسلسل ما فيي  والذي حقق نجاح كبير في الوطن العربي، ونظرا لما تقدمه قناة mbc 4 من محتوى هادف وممتع ومتنوع يتناسب مع جميع  أفراد الأسرة فهي تعتبر من أكثر القنوات التليفزيونية تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي.

تردد mbc 4 على النايل سات

الترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
11938

11470

27500(v) عمودي4/3


تردد mbc 4  على العرب سات

الترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
1228427500أفقي5/6

يرجى ترك تعليق في حالة وجود مشكلة عند ضبط التردد حتى نساعدك على حلها.



Samy Mohammd

    محرر وكاتب فى عدد من المواقع الاخبارية الكبرى وباحث فى التاريخ الاسلامى والمجالات التى تتعلق بالانظمة الحكم فى الامبرطوريات السابقة منسق سابق للحملة الرئاسية للدكتور محمد البرادعى بالاسكندرية وعضو سابق بحزب الدستور المصرى وجبهة الانقاذ المصرية ومدون سابق فى الفترة ما بين 2005 الى 2010 عبر مدونات مكتوب شاركت فى مبادرات اجتماعية تخص المدونين سابقأ .
    من هوياتى القراءة فى مجال ( التاريخ - السياسة - التكنولوجيا - أداب الرحالة - أداب الرعب ورواية الرعب الكتب المترجمة )

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