تردد قناة MBC 5.. أحدث قنوات إم بي سي بنكهة مغاربية

قناة mbc 5 هي أحدث باقة تطلقها مجموعة mbc -العملاقة – للتلفزة. تم تدشين القناة التلفزيونية لتحمل الطابع المغاربي في محتوى يستهدفهم محلياً. وأنطلقت قناة إم بي سي سانك فعلياً في يوم 21 سبتمبر، لتضفي النكهة المغاربية على كافة محتواها البرامجي أو المسلسلات وغيرها. ويعد تردد قناة mbc 5 شائعاً البحث عنه في محركات البحث، لذلك تم إدراجه في هذه المقالة.







قناة إم بي سي فايف

والجمهور المغاربي متعلق بقناتي mbc 2 ,mbc4، مسجلاً أكثر النسب مشاهدة، وتأتي قناة إم بي سي فايف – لتكون قريبة منهم من خلال المحتوى الترفيهي الموجه لدول المغرب العربي،تونس، ليبيا، المغرب، الجزائر، في شمال أفريقيا، لتضم البرامج المتنوعة والمسلسلات المميزة، وتم الأنطلاق الفعلي بعرض the voice البرنامج التلفزيوني الأكثر شهرة الذي يرصد الموهبة الغنائية للمتسابقين.







ووفقا المتحدث بإسم مجموعة mbc حايك، أطلقنا قناة MBC Cinq الحديثة كجزء الخطة الخمسية الطموحة بالتوسع والنمو في الأنتاجات والمشاريع، بعد النجاح في تدشين إم بي سي مصر، إم بي سي العراق، مؤكداً على الرغبة في المنافسة محلياً لأنها ستعمل على الأنتاجات المغاربية بإمتياز. وعدد مازن حايك لقناة العربية، بعض البرامج التي تنتجها أستديوهات القناة مثل، خالد وأحبابه، سعاة سعيدة، جلسات مع نجاة أعتابو( تحاور الفنانين المغاربة)، الدار داركم.

تردد قناة mbc 5 عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

معدل الترميز تردد القناة FEC Satellite 27500 12284 V 5/6 عرب سات 27500 11559 V 5/6 ناايل سات

وقد قمنا بإدراج ترددات قناة MBC 5 في الجدول أعلاه، الخاصة بالأقمار النايل سات والعربسات، فيجب عليك إدخال بيانات الترددات في جهاز الرسيفرالخاص بك، بشكل صحيح، لضمان عدم مواجهة أي مشاكل في إستقبال بث القناة التلفزيونية الجديدة التابعة لـMBC GROUP التي يملكها مركز تلفزيون الشرق الأوسط، إذ أن القنوات الخاصة بالشبكة هي الأسرع نماءاً ومتفوقة في حصد أعلى نسب المشاهدة.