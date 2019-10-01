تردد قناة mbc 5 واهم برامج القناة لكل قاطني شمال أفريقيا والمغرب العربي على النايل سات والعرب سات

قناة mbc 5 هي واحدة من القنوات التي حازت على اعجاب الملايين بالرغم من انطلاقها منذ أيام قليلة، حيث انطلقت في يوم 21 سبتمبر 2019 وتقدم القناة مجموعة من أفضل البرامج والمسلسلات، فضلاً عن العروض الحية، كما تقدم مجموعة من البرامج التي تذاع باللهجة المغربية والتونسية والجزائرية، كما تعرض القناة برنامج مسرح مصر في نسختها المغربية، وتستهدف قناة mbc 5 منطقة شمال أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن القناة تم إطلاقها وكانت بداية الانطلاق برنامج the voice وهو برنامج المواهب الغنائية ويقوم بالتحكيم في البرنامج كل من أحلام، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، وراغب علامة، نتابع معكم للتعرف على تردد قناة ام بي سي سانك mbc 5 الجديدة على الأقمار الصناعية بجودة عالية.







قناة إم بي سي mbc 5

تعتبر قناة إم بي سي 5 من القنوات التي تشتمل على باقة من أفضل الكفاءات المغربية الفنية، والمخرجين والفنيين، وهي واحدة من الخطوات الملموسة في تنمية اقتصاد المغرب العربي، حيث تعمل القناة على جذب كافة الاستثمارات الإعلامية من أجل التعزيز من فرص الشباب.







ومن أهم البرامج التي تقدمها القناة كل من:

برنامج الدار داركم: تقديم مهدي وإدريس.

برنامج جوابك دهب: تقديم مراد العشابي.

برنامج خلي بالك من فيفي: تقديم فيفي عبده وزينب عبيد.

برنامج خالد وأحبابه: تقديم الشاب خالد.

برنامج جلسات مع نجاة: تقديم المطربة المغربية نجاة اعتابو.

تردد قناة mbc 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ يوتل سات ونايل سات 11559 27500 عمودي 5/6 عرب سات 12284 27500 عمودي 5/6







إذا كنت من أهل شمال أفريقيا، أو من محبي فن المغرب العربي فعليك بضبط القناة على الفور على أجهزة الاستقبال للاستمتاع بمشاهدة البرامج والمسلسلات المتميزة التي تشملها القناة.