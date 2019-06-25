تردد قناة أبوظبي الرياضية 2019 على القمر نايل سات

تعد قنوات أبوظبي من القنوات الفضائية الرائدة في المجال الإعلامي في الوطن العربي، وتملك أحد أفضل القنوات وهي قناة أبوظبي الرياضية الذي تشهد بحثا وإقبالا على هذه القناة لماتقدمه للمشاهد العربي في كل العالم، وتعد قناة أبوظبي الرياضية أحد أفضل القنوات في تغطية الإعلامية للمباريات الدولية والمحلية في جميع أنحاء وطن العربي، ويتابع القناة ملايين المتابعين في كل أرجاء العالم العربي والعالم أيضا، ولهذه القناة معجبين لمحتواها المتميز والذي يعطي للقناة أولية خاصة في المجال الرياضي، وفي هذا الموضوع سنقدم لكم متابعي موقعنا أحدث الترددات للقناة أبوظبي الرياضية على جميع أقمار الصناعية.

تعد قناة أبوظبي من أفضل القنوات التي تقدم المباريات الدولية والعربية والتي حصلت على حقوق النقل المباشر لهذه المباريات، وتملك قناة أبوظبي أحدث التقنيات الإعلاميات والتي تعطيها الأولية في المجال الرياضي.

ترددات القناة أبوظبي الرياضية

تعتبر هذه الآخر من أفضل القنوات الفضائية الرياضية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي وكذلك الدولي، وسأقدم لكم الان أحدث ترددات القناة.

القناة القمر التردد الاستقطاب ومعدل الترميز معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة nile sat 12226 27500 افقي 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة nile sat 12467 27500افقي 2/3 قناة أبو ظبي الرياضية 5 nile sat 12092 27500رأسي 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 nile sat 12092 27500رأسي 5/6

تردد قناة على القمرين نايل سات وعرب سات :

القناة التردد الاستقطاب ومعدل الترميز القمر ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات