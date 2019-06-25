تردد قناة mbc max على القمر نايل سات وعرب سات 2019

تعد مجموعة ام بي سي التي تملك أكبر القنوات الفضائية ومن هذه القنوات ام بي سي ماكس أو mbc max وتعتبر من أكبر القنوات الفضائية التي يتم البحث عن خلال موقع جوجل في مصر، وتعتبر هذه الآخر من أكبر القنوات السعودية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم البث في سنة 1996 من المملكة المتحدة، وفي هذا الموضوع انشاء الله سنقدم لكم أعزائي القراء أحد أحدث الترددات لقناة mbc max لعام 2019، وذلك على قمر صناعي نيل سات وعرب سات، .

قناة mbc max

هي قناة تم بثها في المملكة المتحدة وفي لندن عام 1997، وتستهدف القناة جماهيرها العربية في كل أنحاء العالم، وتقدم أحدث الأفلام المترجمة للعربية، وتقدم كذلك أشهر الأفلام العالمية المترجمة لمشاهدة العربي، وتسعى قناة mbc max لزيادة عدد المتابعين يوما بعد يوم.

تردد قناة mbc max

تعتبر من أحد قنوات مجموعة ام بي سي السعودية وتقدم برامج وأفلام في شتى المجالات، وتعتبر القناة نموذجا لأكثر القنوات الفضائية الرائدة في الوطن العربي.

تردد القناة على الأقمار الصناعية

التردد 11270 MHz القطبية عمودي الدرجة 26 درجة شرق معامل تصحيح الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500 التعديل DVB-S , QPSK

تردد القناة على قمر عرب سات

التردد 11270 MHz القطبية عمودي الدرجة 26 درجة شرق معامل تصحيح الخطأ 6/5 معدل الترميز 27500 التعديل DVB-S , QPSK