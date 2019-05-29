تردد قناة mbc max على عرب سات بدر 7 و”نايل سات 2019

تردد إم بي سي ماكسن mbc max، هذه قناة تقوم بتكثيف بث الأفلام الأجنبية والسينمائية على غرار شقيقتها mbc 2، لتكون بذلك أهم القنوات المتخصصة في عرض أفلام هوليود السينمائية الحديثة. وهي إحدى قنوات “group mbc” المملوكة لتلفزيون الشرق الأوسط. وأطلقت في 2008 لتستكمل تماماً دور مثيلتها إم بي سي 2.

mbc max

فالقناة max تمول محتواها لتقديم كل ما تصنعه السينما على شاشتها في إطار قناة مجانية تصل إلى الملايين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإكتشافك لهذه القناة سيمنحك الإستمتاع بكتالوج لا نهاية له من أفلام هوليود المترجمة الى العربية.

وتمتلك مجموعة إم بي سي قناة mbc action المتخصصة في عرض أفلام الإثارة والمغامرة والفانتازيا، وهي واحدة من الباقات المتميزة من mbc التي لها جمهور واسع بفضل محتوى الأفلام والبرامج المعروضة الأخرى.

ام بي سي ماكس بذلك تلبي رغبات المشاهدين في توفير كافة أنواع الأفلام العالمية الأكثر شهرة والتي يتم بثها عبر الجدول الزمني المتواصل لأقوى وأجدد الأفلام على الإطلاق. وتبث إم بي سي ماكس عبر إشارتها على الأقمار النايل سات والعرب سات بجودة عالية الوضوح HD