تردد قناة mbc2 في جميع الدول الناقلة ، وخريطة جدول عرض الأفلام الأجنبية والبرامج لديها

بدأت مسيرة مجموعة قنوات mbc في عام 91 في مدينة لندن ، واعتبرت قناة أم بي سي أولي قنوات البث الفضائي في الوطن العربي ، بينما نشأت قناة أم بي سي 2 في عام 2003 والتي أعتبرت أول قناة مخصصة لعرض الأفلام الأجنية وهوليود دون تشفير كما إضافة الترجمة لتلك الأفلام والبرامج التي كانت تعرض عليها .

تردد قناة أم بي سي في جميع الدول العربية

ننقل لكم تردد قناة أم بس سي 2 في كل من مصر ، دول الخليج ، بلاد الشام ، تركيا ، غرب أفريقيا ، لكل من أقمار العرب سات والنايل سات من خلال الجدول التالي :

خريطة وجدول عرض الأفلام والبرامج علي أم بس سي2

نرفق لكم مواعيد عرض الأفلام والبرامج عبر قناة mbc2 من خلال الرابط الممرفق كما يمكنك التمتع بمتابعة جدول العرض الأسبوعي من خلال الموقع الرسمي للقناة .