تردد قناة MBC4 على النايل سات لمتابعة الحلقات الأخيرة من مسلسل كلبش على شاشتها

قناة MBC4 من القنوات الشهيرة على قمر النايل سات بدأت منذ أكثر من عشرة سنوات، واليوم يبحث الكثير عن تردد قناة MBC4 بعد أن بدأت القناة في عرض مسلسل كلبش الجزء الثالث الذي حقق نجاح بالغ في مصر خلال شهر رمضان 2019، وقد وصلت إلينا الكثير من الرسائل التي تسأل عن تردد MBC4، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال كل المعلومات المتوافرة عن القناة، وعن مواعيد مسلسل كلبش عليها خلال شهر رمضان.

تردد قناة MBC4 على النايل سات

القناة متاحة للجميع في النايل سات ضمن باقة قنوات مجموعة mbc على النايل سات، وقد بحثنا في جهاز الاستقبال عن تردد قناة MBC4 تبين لنا أن القناة موجودة في الترددات التالية :

اسم القناة MBC4 التردد 11554 الاستقطاب V الترميز 27500 التردد 11938 الاستقطاب V الترميز 27500

معلومات عن قناة ام بي سي 4

تقدم ام بي سي 4 خلال هذا الموسم مسلسلات مصرية رائعة مثل مسلسل كلبش الجزء الثالث الذي قد حقق نجاح بالغ على شاشة MBC4، وأيضا تقدم مسلسل حكايتي، ومسلسل بدل الحدوتة 3، ولذلك زاد بشكل كبير عدد الباحثين عن تردد MBC4 خلال الفترة الماضية لمشاهدة هذه المسلسلات، وللعلم قد وفرت الشركة المنتجة لهذه المسلسلات تطبيق واتش ات لمشاهدتها عبر الإنترنت، والذي قد سبقه في ذلك الأمر تطبيق شاهد نت الذي يعرض أيضا أحدث حلقات البرامج التي تقدمها شبكة ام بي سي خلال رمضان.