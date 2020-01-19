تردد قناة MTV اللبنانية الفضائية 2020 عبر نايل سات وعرب سات واستمتع بأفضل البرامج

تردد قناة MTV أحد أكثر ترددات القنوات اللبنانية بحثاً، إذ تُعبر قناة إم تي في أحد القنوات العربية التي تناسب جميع أفراد المجتمع، ولكنها تهتم بالشعب اللبناني بالأخص فهي قناة متنوعة تُقدم العديد من البرامج المختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسي، كما إنه تقوم بعرض بعض الفقرات الترفيهية والمسلسلات الخليجية والعربية، حيث تعد من أكثر القنوات في لبنان من حيث نسبة المشاهدة، فهي تسعى دائماً لتقديم محتوى هادف يفيد البلد ويحارب الفساد.







تردد قناة MTV

تردد قناة إم تي في اللبنانية الجديد يبحث عنه الكثير نظراً لما تُقدمه من محتوى هادف ومفيد للبلد، لذا سنذكر لكم من خلال السطور التالية تردد تلك القناة:







القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12360 V 27500 عرب سات 11938 V 27500 عرب سات 12092 V 27500 عرب سات 11976 V 27500

أهم برامج قناة إم تي في اللبنانية

تُقدم هذه القناة الكثير من البرامج الهامة لجميع أفراد الأسرة حيث تساعد الآباء والأمهات على تربية أبنائهم، نظراً لما تقدمه من محتوى مفيد لهم كما إنها لم تنسى الجانب الرياضي فهي تعرض بعض البرامج الخاصة بالكرة، لذا يحرص الجميع على استقبال تردد قناة MTV ومن أبرز برامجها ما يلي:

برنامج لما يحكو الصغار.

برنامج مع المشاهير.

برنامج هيدا حكي.

برنامج بموضوعية.

برنامج بيروت اليوم.

برنامج انتو مين.

برنامج المكتب التاني.

برنامج تحقيق.

برنامج غولدن بول.

برنامج علم وخبر.

برنامج مافي متلو.