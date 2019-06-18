تردد قناة NRT العربية الجديد على النايل سات 2019|| Frequency Channel NRT Arabic TV

تردد قناة NRT العربية الجديد على النايل سات 2019، تعد قناة إن آر تي من القنوات العراقية الكردية التي تعرض محتواها باللغة العربية من مدينة كردستان، فهي عادة تقدم أحدث وأهم الأخبار العربية، فهي تبحث عن كل جديد من الأخبار السياسية التي تهم المواطنين في العراق والوطن العربي، لذلك فإن قناة NRT العربية من القنوات المميزة التي تهتم بالشأن العراقي من خلال البث المباشر المجاني طوال الـ 24 ساعة دون توقف أو تشويش، وكل هذا من أجل تغطية مميزة لأهم الأخبار اليومية في منطقة الشرق الأوسط للمهتمين بالأخبار الجديدة والحصرية فقط على قناتها.

نبذة قصيرة عن تردد قناة NRT العربية على النايل سات

قناة إن آر تي العربية من ضمن مؤسسة ناليا الإعلامية وهي مؤسسة أهلية مستقلة، حيث تعد من القنوات الشهيرة العراقية الفضائية التي يتابعها عدد هائل من المشاهدين العرب وليس العراق فقط من كثرة ما تقدمه من أخبار حصرية هامة للمشاهدين في كل مكان، ولم تقتصر على بث محتوى أخباري فقط بل اهتمت بعرض أخبارها بشكل تقني جديد وبجودة عالية وهي تقنية الـ HD على مدار 8.0°W غرباً.

برامج قناة NRT العربية على النايل سات 2019

اهتمت قناة إن آر تي العربية بعرض برامج سياسية، اقتصادية التي تهم المواطن العراقي والعربي سواء، لهذا تضم فريق كبير ناجح من الإعلاميين والمراسلين لنقل أحدث الأخبار للمهتمين بالشأن الداخلي العراقي أو العربي، فهم يتميزون بالمهنية المطلقة من حيث تغطية الخبر بشكل حيادي واحترافي للمجال الإعلامي، كما تمتلك استوديوهات مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية حتى تتم متابعة كل الأخبار لحظة بلحظة دون توقف أو تشفير، ومن أهم برامجها وأشهرها على الإطلاق:

برنامج ” اسأل كتير” برنامج حواري سياسي يتابعه ملايين من المواطنين العرب، يتم عرضه في تمام الساعة ـ18:00 بتوقيت غرينيتش.

تردد قناة تردد قناة NRT العربية الجديد على النايل سات 2019