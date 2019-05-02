تردد قناة ONE الجديد علي النايل سات وأهم المسلسلات والبرامج في رمضان 2019

تعتبر قناة ONE من أشهر القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي، لما تقدمة القناة من برامج مميزة تلقي قبول كبير عند المشاهد المصري والعربي، فقناة ONE هي قناة متنوعة مفتوحة علي القمر الصناعي النايل سات، مجانية بدون إستراكات وتضم مجموعة مميزة من مقدمي البرامج المتنوعة، سواء في مجال السياسة أو الرياضة أو الدراما، وتوجد عدة قنوات تحمل نفس الأسم في مجالات عديدة منها الرياضية والدرامية .

والمعروف أن قناة ONE هي قناة مصرية بدأ بثها في يوم 6 أكتوبر عام 2008، وكان يمتلكها في بداية الإنشاء رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس بالشراكة مع رجل الأعمال التونسي طارق بن عمار حتى عام 2016، وبعد ذلك تم بيع القناة لرجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة عن طريق شركة إعلام المصريين.

أهم المسلسلات التي ستقدمها القناة علي شاشتها في رمضان 2019

مسلسل علامة إستفهام : بطولة الفنان محمد رجب

مسلسل كلبش 3 : بطولة الفنان أمير كرارة

مسلسل قمر هادي : بطولة النجم هاني سلامة

مسلسل طلقة حظ : بطولة الفنان مصطفي خاطر

مسلسل مسلسل حكايتي : بطولة الفنانة ياسمين صبري

مسلسل أبوجبل : بطولة النجم مصطفي شعبان

تردد قناة ONE علي القمر الصناعي النايل سات الجديد

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الإستقطاب معامل الترميز ONE 10853 النايل سات H 27500

وفي نهاية المقال نتمنى أن ينال إعجابكم وسنوافيكم بموعد إذاعة المسلسلات حين تقرر وتعلن إدارة القناة.

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