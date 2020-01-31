تردد قناة osn movies first الباقة الأقوى في الشرق الأوسط للفيلم الأجنبي

قناة osn movies first إحدى باقات شبكة OSN الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال تخصيص الأفلام، تقدم هذه القناة المفضلة للأفلام الأجنبية كاتلوج لا نهاية له من أحدث إنتاجات صناعة السينما العالمية. بالإنتقال لهذه القناة المتطلبة إشتراكاً شهرياً، ستجعلك أمام شاشة مليئة بأفلام هوليود تندرج في كل تصنيف في المغامرات والأكشن والرومانسية وأفلام الكوميدي.

قناة osn movies first

يإمكانك إستقبال إرسال بث قناة أو إس إن فرست اتش دي، ضمن قنوات شبكة أوربت شوتايم، من خلال القمر nilesat، إذا قمت بضبط التردد المطلوب في جهاز الرسيفر بشكل صحيح سيلتقط الساتل إشارة القناة فوراً لتكون القناة التلفزيوينية ضمن قائمة القنوات لديك بإسم osn movies first.

فما عليك الإنتظار أكثر للإنضمام لباقة osn للفيلم الأجنبي من أجل تكون في الخيار المناسب الذي سيجعل من تدفق الأفلام واحدً تلو الآخر أمراً سهلاً. بمشاركة ألمع نجوم السينما العالمية.

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تردد قناة osn movies

التردد FEC القمر الإستقطاب المدار 11996 30000 نايل سات أفقي 7.0°W

من خلال تحديد القمر المطلوب وإدخال ترددات osn يدوياً في إعدادات جهاز الإستقبال لديك. ستتلقى إشارة البث للتمتع بأفضل أفلام الإثارة مع الترجمة للغة العربية. حيث ستلبي إحتياجاتك البصرية لأروع الأفلام التي تنتظرها. بما فيها أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.

إذ أنك مدعو لمشاهدة الأفلام العالمية بدقة إتش دي على مدار 24 ساعة، ومنح نفسك مساحة للترفيه مع أفراد عائلتك. مع الكثير من اللمسات الفنية وتحديد الجدول الزمني لمواعيد عرض أفلامك التي تريدها.