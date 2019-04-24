استقبل الآن تردد قناة saudi 24 sport 2019 على مختلف الأقمار الصناعية بأعلى جودة للصورة حيث تبث من المملكة العربية السعودية لتنقل مباريات الدوري السعودي بشكل حصري كما تعرض على شاشتها تغطية كافة الأحداث الرياضية في المملكة عن طريقة نخبة متميزة من الإعلاميين والنقاد الرياضيين ونجوم الكرة العربية، بالإضافة إلى اهتمام العاملين علي إدارة القناة على دعم الشباب وضمهم لفريق العمل من خلال مسابقات تعلن على بصورة مستمرة على القناة للاستفادة من الخبرات المشتركة.

كل ذلك جعل تردد قناة saudi 24 sport 2019 على مختلف الأقمار الصناعية محل بحث من قبل عشاق الرياضة في المملكة ومتابعى البطولات العربية من مختلف دول الوطن العربي.

قناة saudi 24 sport

تعتبر قناة saudi 24 sport من أهم القنوات الرياضية في المملكة ودول الخليج، وتحمل شعار الحياد والتفاصيل من خلال برنامج الحصاد الرياضى الذى يحقق جماهيرية عريضة بالمملكة ويقدمه “محمد الشهراني”، برفقة مجموعة من النقاد الحصريين، فضلاً عن مجموعة من البرامج المتنوعة لمختلف الألعاب الرياضية.

تردد قناة saudi 24 sport الجديد

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة saudi 24 sport الجديد لمشاهدة كافة مباريات كرة القدم العربية والبطولات الخليجية والاستمتاع بالاستوديوهات التحليلية من خلال رموز الجدول التالي:

القمر التردد الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12566 عمودى (V) 5/6 نايل سات 11526 رأسي H 5/6 ياه سات 11938 رأسي (H) Yahsat52.5°

وجاء تردد قناة saudi 24 sport الجديد على قمر النايل سات باعتباره أشهر الأقمار الصناعية وياه سات لأنه يكثر استخدامه في الدول الخليجية، لكى يتم بث القناة دون تشويش أو تقطيع على مدار ساعات اليوم.

← إقرأ أيضاً: