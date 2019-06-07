تردد قناة SBC السعودية بتكنلوجيا بث HD و” SD..أول فضائية للترفيه في المملكة

تردد قناة sbc السعودية نقوم بعرضه بعد أن أصبح شائعاً البحث عنه في محرك البحث جوجل، فالقناة الحديثة أنطلقت في 2018 من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية لتكون قناة ترفيه حكومية هي الأولى من نوعها. الأمر الذي عزز بشكل فعال رؤية الرياض للإنفتاح والترفيه في المملكة وخطوة مدروسة نحو نبذ التطرف في سياق إستراتيجية الأمير محمد بن سلمان. ويرفع شعار القناة عبارة “غضب نحبها”.

sbc

هي أساساً قناة ترفيه لم يسبق لها مثيل، وحققت إنتشاراً كبيراً منذ تدشينها، وأستقطبت السعوديون بالدرجة الأولى، وتقوم في بث إرسالها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، من خلال تردد الفضائية. وجاء إنطلاق قناة SBC في 5 مايو 2018 كإستبدالاً لقناة أخرى وهي الثقافية “al thaqafiya” التي تم إغلاقها. وقد نجحت فعلاً لتكون أحدى القنوات السعودية الأكثر تفضيلاً في مجال الترفيه.

وأصبحت (اس بي سي) في وقت قصير أحد أكثر القنوات شهرة في المملكة العربية السعودية، بإعتبارها مساحة للترفيه توفر لمشاهديها أشهر المسلسلات العربية الناجحة وتشمل الخليجية منها والمصرية. إضافة لبرامج إذاعية متنوعة وحصرية قائمة على الإبتكار.

تردد قناة Sbc اس بي سي على القمر نايل سات بتكنولجيا HD

القمر التردد معدل الترميز fec نايل سات 12284 (h) 27500 5/6

تردد SBC السعودية على على القمر الصناعي عرب سات بتقنية HD و SD

القمر التردد معدل الترميز معامل الترميز الجودة عرب سات بدر 26 شرق 11230 H 27500 5/6 HD عرب سات بدر 26 شرق 12015 V 27500 5/6 SD

برامج SBC السعودية 2019