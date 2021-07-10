تردد قناة Smart TV سمارت تى فى2021 على النايل سات

بواسطة عزت محمد

تعد قناة سمارت تى فى واحدة من القنوات المصرية البارزة التى تعرض الأفلام والمسلسلات الدرامية المصرية والعربية، كما تعتبر من القنوات المصرية المجانية التى تعرض محتواها على مدار 24 ساعة بجودة عالية، وخلال الفترة الماضية تم تغيير ترددات عدة قنوات مصرية ومن ضمن تلك القنوات قناة سمارت تى فى ، و بسبب حرص العديد على متابعة قناة سمارت تى فى، لذا خلال مقالنا سوف نستعرض معكم تردد قناة سمارت تى الجديد على النايل سات.

1 تردد قناة سمارت تى فى على النايل سات
2 خطوات ضبط تردد قناة سمارت تى فى على شاشة التلفزيون

تردد قناة سمارت تى فى على النايل سات

تتميز قناة سمارت تى فى بعرضها الأفلام والمسلسلات والبرامج بدون فواصل مما جعل ترددها من أكثر الترددات بحثا، وإليكم تردد القناة:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 11595.
  • الاستقطاب: رأسي V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 8\7.

خطوات ضبط تردد قناة سمارت تى فى على شاشة التلفزيون

لتنزيل قناة سمارت تى على شاشة التلفزيون لابد من إتباع الخطوات التالية:

  1. يجب الضغط من الريموت على زر القائمة أو Menu.
  2. وبعدها يتم الضغط على Installation أو الإعدادات من خلال عدة الخيارات المعروضة على شاشة التلفزيون.
  3. ثم يتم النقر على خيار تركيب يدوي أو Menual Installation.
  4.  ثم النقر على القمر الصناعى (النايل سات).
  5. وبعدها يتم كتابة تردد قناة سمارت تى سواء للبث العادى أو للبث المباشر.
  6. وأخيرا يتم الضغط على زر OK لتنزيل القناة على التليفزيون بنجاح.
عزت محمد

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