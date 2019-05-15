تردد قناة SPORT KSA الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الدوري بلس عبر قمر النايل سات والعرب سات بدر 7

ننشر لكم تردد قناة الرياضية السعودية KSA عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث أصبحت من القنوات الرياضية الهامة السعودية التي تنقل كل الأحداث الرياضية في لوطن العربي ،وايضا نقل أحداث المباريات الدوري السعودي والمباريات الودية وكذلك تقدم مسابقات دوريا ،حيث نألت قناة الرياضية السعودية على مشاهدة عالية في جميع الوطن العربي واهتمام متميز بالمملكة العربية السعودية
ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|جودة التقنية
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|SD
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|HD
|نايل سات
|12015
|عمودي V
|27500
|SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD
القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز
النايل سات 12284 عمودي 27500
العرب سات 12149 أفقي 27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|بدر 6
|11976
|أفقي
|27500
|5/6
قنوات KSA sports
تقدم قنوات الرياضية السعودية مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين وتقديم أبرز الاعيبة المتميزه لكرة القدم السعودين المشهوين في الوطن العربي ومن أبرز الاعلامين لقنوات الرياضية السعودية الإعلامي مدحت شلبى ومحمد نور وعلى الكعبى يوسف الثنيان، وعبد الله الوكد، وموسى المحيان، والكابتين خالد بدرة، وطارق التايب، وعامر عبد الله وكذلك العديد من النجوم الرياضيين
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