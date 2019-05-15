تردد قناة SPORT KSA الرياضية السعودية لمتابعة مباريات الدوري بلس عبر قمر النايل سات والعرب سات بدر 7

ننشر لكم تردد قناة الرياضية السعودية KSA عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث أصبحت من القنوات الرياضية الهامة السعودية التي تنقل كل الأحداث الرياضية في لوطن العربي ،وايضا نقل أحداث المباريات الدوري السعودي والمباريات الودية وكذلك تقدم مسابقات دوريا ،حيث نألت قناة الرياضية السعودية على مشاهدة عالية في جميع الوطن العربي واهتمام متميز بالمملكة العربية السعودية

ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز جودة التقنية نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD نايل سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز

النايل سات 12284 عمودي 27500

العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد قناة الرياضية السعودية على القمر بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ بدر 6 11976 أفقي 27500 5/6

قنوات KSA sports

تقدم قنوات الرياضية السعودية مجموعة من أبرز المحللين الرياضيين وتقديم أبرز الاعيبة المتميزه لكرة القدم السعودين المشهوين في الوطن العربي ومن أبرز الاعلامين لقنوات الرياضية السعودية الإعلامي مدحت شلبى ومحمد نور وعلى الكعبى يوسف الثنيان، وعبد الله الوكد، وموسى المحيان، والكابتين خالد بدرة، وطارق التايب، وعامر عبد الله وكذلك العديد من النجوم الرياضيين