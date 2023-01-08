بعد التحديث.. تردد قناة ssc 2023 السعودية الرياضية HD على نايل سات وعربسات

تعد قناة ssc السعودية الرياضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية العربية التي تقدم محتوى مميز على مدار اليوم بدون توقف، حيث اشتهرت قناة إس إس سي السعودية بتقديم محتوى خاص بكرة القدم سواء السعودية أو العربية والعالمية كذلك بدون انقطاع، وذلك من خلال مجموعة قنوات مميزة تقدم محتواها بجودة مشاهدة عالية، وسوف نرصد من خلال هذه السطور تردد قناة SSC الجديد على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة SSC على نايل سات

ونجد أن شاشة القناة السعودية الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية السعودية، والتي قد تمكنت من تحقيق شهرة كبيرة منذ انطلاقها، حيث تبث أهم مباريات الدوري السعودي بشكل حصري، وذلك بالإضافة إلى العديد من المباريات الشهيرة والهامة في كرة القدم وغيرها من الأحداث الهامة الرياضية بشكل عام، وتقوم بعرض البرامج الرياضية على مدار اليوم لتقديم أخبار الساحرة المستديرة في العالم بشكل عام، ويمكن أن يتم متابعة أحداث المباريات التي تعرض عبر القناة من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة SSC الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 12523

من خلال اختيار معدل الترميز: 27500

عن طريق تحديد نوع الاستقطاب أفقي

عبر استخدام معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc الجديد على عربسات

كما يمكن كذلك متابعة قناة ssc السعودية الرياضية مباشرة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال استقبال التردد الجديد بعد التحديث الأخير والذي جاء على النحو التالي.