تردد قناة Time sport تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا في مباراة ودية

يبحث الكثير من عشاق المنتخب المصري ومناصري المنتخب لمتابعة مباراة الغد بين مصر وتنزانيا في إطار الإستعداد لبطولة أمم افريقيا 2019 ، والتي سوف تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة ، والتي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية ، ويأمل المنتخب المصري الفوز في هذه البطولة متسحلاً بالأرض والجمهور ، ويسعى المديري الفني المصري من خلال هذه المباراة للوقوف على التشكيلة المثالية للمنتخب المصريو التي سوف يبدأ بها البطولة الأفريقية .

موعد مباراة مصر وتنزانيا

المباراة التوقيت القناة الناقلة مصر × تنزانيا 7:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية

6:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية ON SPORT

TIME SPORT

تردد قناة تايم سبورت لمباراة مصر وتنزانيا

القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 11449 أفقي 27500

هذا وتفصلنا أيام قليلة عن إنطلاق بطولة أمم افريقيا نسختها الـ 32 والتي تضم 24 منتخب في المرة الأولي ، وتستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو وحتي 19 يوليو ، ويحرص الجميع على مشاهدة البطولة ، وهو ما توفره فنوات تايم سبورت الرياضية بالبث الأرضي ، وتأمل القناة بتوفير تغطية تعجب كافة المتابعين والمشاهدين .