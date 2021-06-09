تردد قناة WTV وطن العراقية الجديد نايل سات

تهتم قناة وطن الفضائية بتقديم محتوي متميز ورائع، ينجذب إليه الكثير من المشاهدين، حيث تقدم عدد من البرامج المتنوعة منها سياسية، ونشرات أخبار، وكذلك الاقتصاد والمال، ومتابعة كل ما يخص المواطن الراقي، كما تتميز بتقديمها عدد من برامج التوك شو، وكل ما يلقي إعجاب المشاهدين سواء في العراق أو خارجه، وبعد التغيرات الحديثة في ترددات بعض القنوات، وذلك من خلال القمر الصناعي النايل سات، يبحث الكثيرون عن التردد الجديد للقناة، الذي يمكننا معرفته والبحث عنه وتنزيله، وذلك من أجل متابعة القناة.

تردد قناة W.TV وطن

تعمل دائمًا على تقديم كلّما هو مميز ومفيد للمشاهد، ومن هنا حرصت القناة على تواجد مجموعة من أفضل المذيعين بها، كما تضم القناة مجموعة من المراسلين، والذين يمكنهم العمل على نقل جميع ما يتعلق بالشأن العراقي الداخلي، كما تسعي القناة لربط المواطن العراقي المتواجد بالخارج بالوطن الأم، و تهتم بنقل كل الأحداث وقت وقوعها في التو واللحظة، ومن هنا استطاعت أن تحقق المزيد من النجاح والرقي.

وأن تجد إقبالًا كبيرًا من المواطن العراقي لمشاهدة برامجها ومتابعتها، كذلك فإن القناة تهتم بتقديم البرامج الدينية والاجتماعية، وأيضًا كلّما يهم المواطن العراقي في حياته اليومية، كذلك تهتم بالتطوير من نفسها، ووجود أفضل التقنيات الصوتية، وما يتعلق بالصورة، وذلك على مستوي العالم.

تردد قناة وطن العراقية

يمكن العمل على استقبال قناة وطن العراقية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكن لجميع المشاهدين العمل على تنزيل القناة بكل سهولة ويسر، حيث يستطيع المشاهد الدخول للقائمة الخاصة بأجهزة الاستقبال لديه، ثم يبحث عن الترددات، ويتم إدخال التردد الخاص بالقناة والقمر، بعد ذلك يتم تسجيل التردد ومعدل الترميز، وكذلك الاستقطاب، إن كان أفقي أو رأسي، في النهاية يتم الضغط على كلمة بحث، علينا الانتظار قليلًا، ثم يتم الضغط على حفظ، بعد انتهاء عمليات البحث، أما عن التردد الخاص بالقناة فهو كالتالي: