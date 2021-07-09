تردد قناة Zee Alwan زى ألوان على النايل سات 2021

تحصد قناة زى ألوان Zee Alwan الملايين من المشاهدات ، وذلك بسبب ما تقدمه من محتوى شيق يجذب المشاهدين لمتابعة القناة حيث تعرض قناة زى ألوان المسلسلات الهندية المدبلجة، وتعتبر من القنوات التى تربعت على عرش الدراما الهندية، فهى تعتبر من القنوات التى لها شعبية جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وخلال مقالنا سوف نتناول تردد قناة زى ألوان على النايل سات.

تردد القنوات المصرية الجديدة 2021

تقدم قناة زى ألوان المسلسلات الدرامية الهندية والبرامج الترفيهية أيضا، ورغم ظهور العديد من القنوات التى تعرض المسلسلات الهندية إلا أن قناة زى ألوان لاتزال محتفظة بصدارتها بين القنوات التى تعرض محتوى الهندى مدبلج، وتردد القناة كالتالى:

القمر الصناعى: نايل سات

تردد : 11418

الإستقطاب: رأسى

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

نبذة عن قناة زي الوان Zee Alwan

تم إطلاق قناة Zee Alwan زى ألوان فى عام 2012 حيث أقبل عليها الجمهور بشكل كبير حتى أصبحت واحدة من أشهر القنوات التى تعرض محتوى هندى فى الوطن العربى، فهى قناة تمتلكها شركة زى الترفيهية ويتواجد المقر الرسمى لها فى دبى، كما يوجد لها مكتب فى المملكة العربية السعودية، فهى لم تقصر على عرض المسلسلات الهندية فقط بل تتنوع فى عرض محتواها حيث تعرض أيضا البرامج الخاصة بالطبخ والرياضة والصحة والجمال، كما أنها تقوم بعرض محتوى يتلائم مع الثقافة العربية.

أبرز مسلسلات زى ألوان

على مدار السنوات السابقة قامت القناة بعرض عدة مسلسلات حصدت العديد من المشاهدات والتى نالت إعجاب المشاهدين، إليكم أبرز المسلسلات التى تم عرضها على شاشة قناة زى ألوان: