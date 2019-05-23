البحث عن تردد قناه تايم سبورت Time Sport Hd علي النايل سات الناقلة لكأس الامم الافريقية

يمكن البحث عن تردد قناه تايم سبورت Time Sport Hd علي النايل سات من خلال التردد الجديد التي أعلنت عنه الشركة الناقلة لمباريات الأمم الأفريقية، حيث سوف تستضيف القناة العديد من المشاهير في العديد من البرامج الرياضية علي مدار البطولة حيث سنجد العديد من كبار نجوم الرياضة في مصر والتي سوف يقومون بتحليل جميع المباريات المشارك فيها جميع المنتخبات الأفريقية لهذه البطولة، حيث يمكن مشاهدة جميع المباريات علي مدار الساعة وبشكل يومي من خلال ضبط تردد قناة تايم سبورت الناقلة لكأس أمم أفريقيا مصر.

تردد قناه تايم سبورت Time Sport Hd

سنوضح لحضراتكم بالخطوات طريقة استقبال قناة Time Sport علي جهاز الخاص بك، والتي سوف تقوم بنقل جميع مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر والتي سوف تبث علي القمر الصناعي النايل سات أو من خلال البث الأرضي على التردد UHF.

القمر الصناعي: النايل سات.

دولة البث : مصر.

تردد قناه تايم سبورت : 11449.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

التردد الأرضي عبر UHF 32.

يمكن ضبط التردد الجديد ل قناة تايم سبورت من خلال الإشارة الموضحة لكم بعالية، حيث تعمل القناة بصورة عالية الجودة من خلال أجهزة البث الرقمي الأرضي التي لا تحتاج إلي تركيب أريال، حيث أوضحت مصادر بداخل مبني ماسبيرو أن سوف يتم استيراد أجهزة بث قناة تايم خلال الفترة المقبلة حيث يمكن شراء تلك الأجهزة بكل سهولة من خلال المحلات المخصصة لشراء ريسفيرات استقبال القنوات الرياضية.