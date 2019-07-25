“تردد قناة” ماجد للأطفال 2019 على النايل سات

يبحث العديد من أولياء الأمور عن قنوات متخصصه لبرامج وكارتون الأطفال، ومن هذه القنوات المميزة قناة ماجد للأطفال والتي تعتبر من أهم قنوات الأطفال المتميزة في الوطن العربي، وتقدم قناة ماجد محتوى متميز من برامج كارتونية تتناسب مع سن جميع الأطفال وعدم خدش حياءهم من خلال برامج ومعلومات تساعدهم على تنمية قدراتهم التفكيرية والعمل على تنمية المهارات التي يمتلكها جميع الأطفال، ودائما ما يتم تحديث القنوات كل فتره لذلك ما تشهد عمليه البحث عن القنوات بحثاً مستمراً من أجل معرفه التردد الجديد، وسنوضح لجميع من يبحث عن تردد قناة ماجد للأطفال تفاصيل التردد في التفاصيل الأتية.

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تردد قناة ماجد للأطفال على جميع الأقمار الصناعية المختلفة

التردد الاستقطاب القمر 12226 أفقي نايل سات 12467 أفقي نايل سات 11804 أفقي عرب سات

قناة ماجد للأطفال وما تقدمه من برامج كارتون مميزة

بدأ بث قناة ماجد للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، وتقوم القناة ببث مجموعة من البرامج المختلفة من كارتون ومسابقات يغلبها الطابع التشويقي المحبب لجميع الأطفال، ومن هذه البرامج برنامج روبتك والذي يهتم بعرض وشرح البرامج المتطورة الحديثة وعرضها على الأطفال بطريقة مبسطه وسهله من أجل تنميه قدراتهم الذهنية، وبرنامج ريشه والذي يهتم بتنمية الأفكار البسيطة للأطفال وتطويرها للأفضل، وبرنامج أرقام وألوان والذي يقدم كارتون ذات رسوم متحركة، وكل من يرغب في معرفه أي تردد للقنوات يتابعنا عبر التعليقات.