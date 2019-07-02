تردد قناه ماجد للأطفال الجديد… Majid Kids TV علي القمر الصناعي نايل سات 2019

تردد قناه ماجد للأطفال، قناة ماجد واحدة من افضل قنوات الأطفال الموجودة علي القمر الصناعي نايل سات. وهي عبارة عن قناه مدعومة باللغة العربية يوجد فيها العديد من البرامج المتنوعة والشيقة التي تخص الأطفال والبراعم. قناة ماجد واحدة من افضل القنوات المتخصصة في تنمية عقول الأطفال وتنشيط التفكير وقيم التعاون بينهم وتعليمهم المبادئ والقيم والعديد بل الكثير من ألأنشطة والمهارات التي يستخدمها الطفل طيلة حياتهم. وهي قناة إمارتيه نابعة وتبث من منطقة أبوطبي. وتم تأسيس هذه القناه عام 2015.

قناة ماجد للأطفال

يوجد العديد من أفلام الكرتون والبرامج والقصص في قناة ماجد للأطفال والتي تعمل علي تنمية مهارات الأطفال بشكل كبير جدا. وهي قناه محبوبة لكل الأطفال تعمل علي زيادة التفاعل بين الأطفال والبرامج الموجودة وتحس الأطفال علي احترام الكبير والصغير وتعليمهم كيفية التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية والأسس التي يجب أن تكون موجودة في الأطفال منذ الصغر. وتعرض القناه أيضا برنامج المسلسلات الرائع برنامج كسلان وكرملة والنقيب خلفان والكثير من المسلسلات الرائعة بالفعل. وكرتون مدرسة البنات أيضا.

برامج قناة ماجد

برامج قناة ماجد برنامج خاص بعالم التكنولوجيا ومبسط للأطفال. برنامج ريشة وهو خاص بالأطفال من سن ست سنوات ويهتم بتعليم الأطفال الرسم والكثير من المواهب التي لا حصر لها. هناك برنامج اسمه رحلة يقدم أسبوعيا ويتكلم عن دولة الأمارات العربية وأيضا يعطي نبذة وصورة عن العالم. برنامج أنا زهرة جونيور وهو برنامج خاص بالفتيات ويقدم افضل صيحات الموضة والجمال. أخيرا برنامج أبطال الوغد ويهتم بتنمية مواهب الأطفال الرياضية وينميها بشكل كبير جدا وهذه البرامج تبث عل موقع قناه ماجد أيضا. ويمكنكم التعرف علي قناة المجد أيضا الآن.

تردد قناه ماجد – Majid Kids TV