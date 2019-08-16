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تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport المفتوحة والمشفرة لمشاهدة أقوى المباريات

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport المفتوحة والمشفرة لمشاهدة أقوى المباريات
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport تعتبر مجموعة قنوات أبو ظبي من انجح القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط والتي استطاعت أن تحصل على مشاهدين من مختلف الوطن العربي وأصبح لها شعبية كبيرة من عشاق الرياضة بسبب إذاعتها للعديد من البطولات الرياضية بمختلف أنواعها سواء كانت بطولات عربية أو بطولات اوروبية والعديد من الدوريات المهمة أيضا وتستخدم قنوات أبو ظبي أحدث التقنيات العالمية كما أنها تستضيف أشهر الرياضيين و النجوم والإعلاميين المتميزين أصحاب الشعبية الكبيرة وتوفر للمشاهد صورة عالية الجودة و صوت عالي النقاء.

اعرف قنوات أبو ظبي المفتوحة

  • تحتوي شبكة قنوات أبو ظبي على العديد من القنوات التي تبث بصورة مجانية وهما.
  • قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2.
  • قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا.
  • أبو ظبي الرياضية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 HD.
  • قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.
  • كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي اوت كيو beoutq sport الجديد بعد التحديث واعرف أنواع الريسيفرات لفتح القناة

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport المفتوحة والمشفرة لمشاهدة أقوى المباريات

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قنوات أبو ظبي التي تنقل العديد من البطولات العربية والاوروبية والعديد من الدوريات واليكم الترددات

القمر الصناعيترددمعامل الترميزالاستقطابتصحيح الخطأ
النايل سات1222627500أفقي5/6

ترددات قنوات أبو ظبي كاملة على نايل سات

معامل التصحيحالاستقطابمعدل الترميزالترددالقمرالقناة
3/4H2750012226نايل ساتقنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة
2/3H2750012467نايل ساتقنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة
5/6H2750011804نايل ساتأبو ظبي الرياضية 1و2و3
5/6V2750012092نايل ساتقناة أبو ظبي الرياضية 5
5/6V2750012092نايل ساتأبوظبي الرياضية HD 7
5/6V2750012092نايل ساتأبوظبي الرياضية HD 5

تردد قنوات أبو ظبي كاملة على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناةالقمرالترددمعامل الترميزالاستقطابمعامل التصحيح
قناة أبوظبي الإماراتالنايل سات1193827500عمودي V3/4
 ترددات قنوات أبو ظبيالنايل سات1222627500أفقي H3/4
 ترددات قنوات آبو ظبيالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الإماراتالنايل سات1182327500عمودي V3/4
أبو ظبي الإماراتالعرب سات1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الأولى +1بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةالنايل سات1222627500أفقي H3/4
أبو ظبي الرياضيةبدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2النايل سات1222627500أفقي H3/4
أبوظبي الرياضية 2على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
 أبو ظبي الرياضية 3على بدر (عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكبدر(عربسات)1180427500أفقي H3/4
ناشيونال جيوغرافيكالنايل سات1222627500أفقي H
قناة أبو ظبي الرياضية HD1TürkmenÄlem1180427500أفقي H
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2TürkmenÄlem1245627500عمودي  V

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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