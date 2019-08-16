تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport المفتوحة والمشفرة لمشاهدة أقوى المباريات

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport تعتبر مجموعة قنوات أبو ظبي من انجح القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط والتي استطاعت أن تحصل على مشاهدين من مختلف الوطن العربي وأصبح لها شعبية كبيرة من عشاق الرياضة بسبب إذاعتها للعديد من البطولات الرياضية بمختلف أنواعها سواء كانت بطولات عربية أو بطولات اوروبية والعديد من الدوريات المهمة أيضا وتستخدم قنوات أبو ظبي أحدث التقنيات العالمية كما أنها تستضيف أشهر الرياضيين و النجوم والإعلاميين المتميزين أصحاب الشعبية الكبيرة وتوفر للمشاهد صورة عالية الجودة و صوت عالي النقاء.

اعرف قنوات أبو ظبي المفتوحة

تحتوي شبكة قنوات أبو ظبي على العديد من القنوات التي تبث بصورة مجانية وهما.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2.

قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا.

أبو ظبي الرياضية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 HD.

قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.

كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي اوت كيو beoutq sport الجديد

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قنوات أبو ظبي التي تنقل العديد من البطولات العربية والاوروبية والعديد من الدوريات واليكم الترددات

القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

ترددات قنوات أبو ظبي كاملة على نايل سات

معامل التصحيح الاستقطاب معدل الترميز التردد القمر القناة 3/4 H 27500 12226 نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2/3 H 27500 12467 نايل سات قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة 5/6 H 27500 11804 نايل سات أبو ظبي الرياضية 1و2و3 5/6 V 27500 12092 نايل سات قناة أبو ظبي الرياضية 5 5/6 V 27500 12092 نايل سات أبوظبي الرياضية HD 7 5/6 V 27500 12092 نايل سات أبوظبي الرياضية HD 5

تردد قنوات أبو ظبي كاملة على جميع الأقمار الصناعية