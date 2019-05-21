تردد قنوات إم بي سي mbc على القمرين نايل وعرب سات

تردد قنوات mbc،تعد باقة قنوات إم بي سي واحدة من أفضل الباقات في الوطن العربي ، فمنذ تأسيسها في بداية العقد الأخير من القرن العشرين مازالت قنوات إم بي الرائد الأول والأفضل في مجالها الثري بالمحتوى الممتاز، لتدخل إلى قلوب ملايين عشاق البرامج الثقافية والأفلام والمسلسلات الأجنبية.

قناة أم بي سي 1 mbc1

تعتبر قناة أم بي سي 1 أول قناة أسست من الباقة، وتبث عددا من البرامج المتميزة أبرزها برنامج أحلى صوت ذافويس، وبرنامج عرب آيدل، وبرنامج عرب جو تالنت، يمكن إسنقبال قناة إم بي سي 1 على التردد التالي:

القمر التردد معدل الترميز عرب سات 12284 عمودي 27500 (5/6) نايل سات 11938 عمودي 27500(5/6)

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قناة أم بي سي 2

القناة الرائدة في مجال بث الأفلام الأمريكية يمكن إستقبالها على التردد التالي:

القمر التردد معدل الترميز نايل سات 11470 عمودي 27500

قناة أم بي سي 3

تعد واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال في العالم العربي، وتحظى بشعبية كبيرة رغم المنافسة، يمكن إستقبال إم بي سي 3 على التردد التالي:

تردد قناة أم بي سي 3 على النايل سات

التردد 11938

الإستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 3/4

تردد قنوات إم بي سي 3 على عرب سات

التردد 11919

الإستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

التصحيح 3/4

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تردد قناة إم بي سي أكشن

تعد قناة إم بي سي أكشن قناة متخصصة في بث أفلام الإثارة والتشويق، مثل المصارعة الحرة يمكن إستقبال قناة إم بي سي أكشن على التردد التالي.

تردد قناة إم بي سي أكشن على النايل سات

التردد 12284

الإستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 5/6

تردد باقة قنوات إم بي سي على النايل سات

التردد 11470

الإستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 5/6

تردد باقة قنوات إم بي سي على العرب سات