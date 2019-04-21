تردد قنوات أبوظبي الرياضية hd المفتوحة الغير مشفرة

يمكن استقبال تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات والنايل سات وباقي الأقمار الصناعية بكل سهولة، حيث تعمل مجموعة قنوات أبو ظبي المفتوحة بشكل مجاني حيث يمكن ضبط تردد أبو ظبي سبورت Abu Dhabi sport، من اجل مشاهدة جميع البطولات والمنافسات العربية بدون أي تقطيع ولا تشويش، وذلك من خلال ضبط تردد قنوات أبو ظبي.

يمكن مشاهدة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بدون تشويش أو تقطيع بصورة عالية الجودة من خلال الترددات التالية على الأقمار الصناعية الأخري الموجودة بالأسفل، حيث نقوم باستخدام جهاز جهاز التحكم عن بعد لجميع التلفزيون والريسفيرات الحديثة بكل سهولة، حيث يمكن لمواطني الوطن العربي ضبط تردد Abu Dhabi sport.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تردد قنوات abu dhabi تقوم ببث جميع المباريات بين الفرق والمنتخبات العربية، حيث تتم تلك المنافسات في إطار البطولات العربية سواء كانت ودية أو دولية رسمية، فدائما التردد الجديد لقنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة محل بحث كبير علي موقع محرك البحث جوجل وباقي محركات البحث الأخري لذا سوف نسلط الضوء اليوم علي توفير تردد قناة أبو ظبي سبورت اتش دي وأس دي بالجدول التالي.

القناة التردد القمر تردد قناة أبوظبي الرياضية الـSD 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 نايل سات ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 نايل سات

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة HD 1 و HD 2

يمكن لجميع محبي الساحرة المستديرة ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة الناقلة للبطولة العربية والتي تعمل بتقنية إتش دي 1 وكذلك إتش دي 2 عبر الترددات التالية الموضحة لكم بالجدول التالي، حيث تعمل هذه الترددات علي القمر الصناعي بدر6 وترك سات، حيث نتمنى منكم أدخال التردد الجديد لقنوات أبوظبي الرياضية.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب أبوظبي الرياضية 1و2 بدر 6 11804 H -أفقى، 27500 أبوظبى الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 H- أفقى، 27500 أبوظبي الرياضية HD2 TürkmenÄlem 12456 V -عمودى، 27500

تردد قنوات ابو ظبي sd

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة تقوم بعرض العديد من البطولات المتعلقة بلعبة كرة القدم، حيث يمكن مشاهدة جميع مباريات اليوم من خلال مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية والتي تعمل بشكل مباشر بدون تقطيع ولا تشويش عبر الاقمار الصناعية، حيث يمكن لمحبي الرياضيات الاخري متابعة جميع السابقات المتعلقة برياضة الخيول والسيارات علي باقية قنوات ابوظبي الرياضية 3 4 5 6 7 8

القمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Badr 6 (26⁰ East) 11804 H 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Nilesat (7⁰ West) 11938 V 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Optus D2 (152⁰ East) 12734 V 22500 Msps 3/4 DVBS QPSK Australia & New Zealand Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B 11623 H 27500 Msps 2/3 DVBS QPSK Europe Arabsat 5C (20⁰ East) 3934 Left 27500 Msps 7/8 DVBS QPSK Africa, Middle East and Europe Hispasat 1C (30⁰West) 12132 H 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK South America*, Central America** Gakaxy (97⁰ West) 12146 V 22000 Msps 3/4 DVBS QPSK North America Asiasat 5 (100.5⁰ East) 3820 V 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK Asia, Middle Wast and Australia Dish Network Cable Cable Cable Cable America

تردد قناة ابوظبي hd المفتوحه

لقمر التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467,31 H 27500 Msps 2/3 DVBS2 8PSK MENA Region YahSat (52.5⁰ East) 12091 Vl 27500 Msps 8/9 DVBS2 QPSK MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 H 29900 Msps 3/4 DVBS2 8PSK America, MENA Region, Europe

وختاما قدمنا لمتابعي موقع كلمة دوت أورج التردد الاخير لمجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة، حيث يمكن استقبال تردد adsportstv لمشاهدة جميع البطولات الرياضية الرائدة في العالم العربي والعالمي بشكل مجاني.

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