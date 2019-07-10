“تردد قنوات” الأفلام الوثائقية 2019 على النايل سات

تشتهر هذه القنوات بعرض أنوع خاصة من الأفلام الشيقة مثل عرض أفلام من داخل الغابات والتي تشرح دورة حياة الكائنات والحيوانات الموجودة داخل هذه الغابات وعرض أفلام تفصيلية عن المحيطات والبحار وحياة جميع الكائنات القائمة بها، وعرض العديد من الأفلام التاريخية التي تبرز قصص حياة الأبطال، وأفلام توثيقية عن الكوارث الطبيعية التي وقعت بالفعل، وأفلام تتحدث عن الفضاء، والعديد من الأفلام المتنوعة، وسوف نظهر عبر موقعنا المتميز جميع ترددات هذه الأفلام الوثائقية.

ترددات جميع القنوات الوثائقية 2019 على النايل سات

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القمر قناة ناشيونال جيوغرافيك 12226 27500 أفقي نايل سات قناة كويست الوثائقية 11785 27500 عمودي نايل سات قناة رويال سيكرتس 11227 27500 عمودي نايل سات قناة العراقية الوثائقية 11919 27500 أفقي نايل سات قناة الصحراء الوثائقية 10727 27500 أفقي نايل سات قناة السعودية الثقافية 12149 27500 أفقي نايل سات

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برامج شهيرة تقدمها القنوات الوثائقية 2019

اشتهرت “القنوات الوثائقية” السابقة بتقديم العديد من الأفلام والبرامج الهامة والتي شجعت الكثير على متابعة هذه القنوات، ومن هذه البرامج برنامج علم البسطاء، وبرنامج حديث النجوم، وبرنامج حماة البيئة البحرية، وبرنامج عندما تهاجم القروش، برنامج نبض المغامرة، برنامج وجوه وأماكن، برنامج من أجل البقاء، برنامج تاريخ القرن العشرين، برنامج أسرار السينما، برنامج التحقيقات الفيدرالي، برنامج مع الحدث سوق عكاظ، برنامج المجلة الثقافية، برنامج ملامح مكية، فيلم حرب على مسربي الأسرى، برنامج مقاتل الشعراء.