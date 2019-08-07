نقدم لكم في هذا المقال تردد قنوات الحياة على القمر الصناعي نايل سات 2019، ونستطلع معكم بعض المعلومات عن القناة، وتعتبر شبكة تلفزيون الحياة واحدة من أفضل شبكات التلفزيون في العالم العربي بسبب محتواها المتميز، والرائع المتناسق، وعرضها لمجموعة متنوعة من البرامج، والمسلسلات، والأفلام المصرية بجودة عالية، وصورة واضحة للإستمتاع بمشاهدة جيدة للبرامج، والمسلسلات

عن شبكة تلفزيون الحياة

رئيس مجلس إدارة قناة الحياة هو رجل الأعمال المصري، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي شحاتة، ويتولى محمد سمير رئاسة القناة، وتحتل قنوات الحياة المركز الأول على المستوى المصري، والثاني على المستوى العربي بعد قناة ام بي سي أكشن، وام بي سي وان و غيرها من قَنوات الـ ام بي سي بسبب ما تقدمه شَبكة الحَياة من برامج متنوعة، ومتشعبة في عدة مجالات وبسبب محتواها الشامل

حيث تقدم شبكة الحياة برامج حوارية، وبرامج ترفيهية، والمسلسلات، وغيرها من البرامج التي تُعجب، وتجذب المشاهدين ،وتعرض القناة الأعمال الفنية على شاشتها بجودة عالية، وتسعى دائما شبكة الحياة إلى تطوير تقنيتها، وأجهزتها إلى أعلى مستوى حتى تقدم أفضل محتوى، وبأعلى جودة كما تتميز القناة بنُخبة من أَمهر مقدمي البرامج، والاستشاريين، والإعلاميين ،والشيفات، والشيوخ في برامجها المتعددة

سلسلة قنوات الحياة

الحياة سينما

الحياة 2

الحياة مسلسلات

الحياة والناس

الحياة نور

الحياة الآن

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج تردد قنوات الحياة على القمر الصناعي نايل سات 2019 بسبب كثرة مشاهدي القناة، وزيادة البحث عليها في مصر، وجميع أنحاء الوطن العربي بسبب محتواها الممتاز الذي تقدمه القناة على شاشتها كما أن القناة لا تقدم أي محتوى خارج، وتقوم بحذف الألفاظ التي لا تلائم الذوق الإعلامي، والأخلاقي كما أن القناة تناسب جميع الفئات العمرية ، ولا تَشترط سن مُعين

تردد قنوات الحياة علي النايل سات

اسم القناة التردد معدل الترميز الحياة الحمراء 12206(v) 27500 الحياة الزرقاء 12437 (v) 27500 الحياة البنفسجي 12015(v) 27500 الحياة الخضراء 12207 (v) 27500 الحياة البرتقالي 10891 (H) 27500 الحياة الآن 11487 (H) 27500

ويمكنكم متابعة أخبار القناة و جدول المواعيد الخاص بكل قناة، ومواعيد عرض البرامج والمسلسلات من خلال موقع الويب الرسمي للحياة ،وأيضاً يمكنكم معرفة أخبار القناة من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة و صفحة القناة على الفيسبوك