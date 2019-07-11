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“تردد قنوات” الطبخ 2019 على النايل سات

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“تردد قنوات” الطبخ 2019 على النايل سات
تردد قنوات الطبخ على النايل سات 2019

نوفر من  خلال موقع كلمة المتميز جميع ترددات قنوات الطبخ الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات 2019 ، فهناك الكثير من السيدات يبحثن عن قنوات للطبخ سواء كانت عربية أو أجنبية وذلك لاهتمامات المرأة الدائمة بكل ما يخص الطبخ، فهذه القنوات تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة عالية جداً نظراً لأهمية هذه القنوات في مساعدة النساء في أتقان الطبيخ ومعرفة وصفات جديدة، وتتعدد قنوات الطبخ على الفضائيات فهناك قنوات مصرية وقنوات شامية وقنوات سعودية وإماراتية وقنوات من خارج الوطن العربي أيضاً، فسوف نوفر لكل ربات المنازل ترددات هذه القنوات في التفاصيل القادمة.

تردد قنوات الطبخ 2019
تردد قنوات الطبخ 2019

تردد قنوات طبخ مصرية وعربية و أجنبية و هندية  2019

اسم القناة التردد معدل الترميز القمر الصناعي الاستقطاب
قناة سميرة للطبخ 12360 27500 نايل سات عمودي
قناة chef tv 12303 27500 نايل سات أفقي
قناة ست البيت 12562 27500 نايل سات عمودي
قناة سي بي سي بنة الجزائرية 11033 5000 نايل سات عمودي
قناة بانوراما فوود 12431 27500 نايل سات أفقي
قناة تيستى فوود 11430 27500 نايل سات أفقي
قناة سي بي سي سفرة 11488 27500 نايل سات أفقي
قناة مصالي 12360 27500 نايل سات عمودي
قناة بيتي 11334 27500 نايل سات أفقي
قناة فتافيت 12562 27500 نايل سات عمودي

ترددات جميع قنوات الطبخ علي النايل سات 2019
ترددات جميع قنوات الطبخ علي النايل سات 2019

مميزات قنوات الطبخ علي النايل سات 2019

تقدم هذه القنوات خدمة جاهزة لجميع النساء المصريات أو العربيات وهي تعليم فنون الطبخ وتعريفهن جميع الأطعمة المختلفة، وجميع الأطباق الشرقية والعربية بل والأجنبية، وتقديم جميع أطباق الحلويات المختلفة وكل ما يخص تقديم السفرة لجميع الطبقات.

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عن الكاتب

أسامة محمد

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