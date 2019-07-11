“تردد قنوات” الطبخ 2019 على النايل سات

نوفر من خلال موقع كلمة المتميز جميع ترددات قنوات الطبخ الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات 2019 ، فهناك الكثير من السيدات يبحثن عن قنوات للطبخ سواء كانت عربية أو أجنبية وذلك لاهتمامات المرأة الدائمة بكل ما يخص الطبخ، فهذه القنوات تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة عالية جداً نظراً لأهمية هذه القنوات في مساعدة النساء في أتقان الطبيخ ومعرفة وصفات جديدة، وتتعدد قنوات الطبخ على الفضائيات فهناك قنوات مصرية وقنوات شامية وقنوات سعودية وإماراتية وقنوات من خارج الوطن العربي أيضاً، فسوف نوفر لكل ربات المنازل ترددات هذه القنوات في التفاصيل القادمة.
تردد قنوات طبخ مصرية وعربية و أجنبية و هندية 2019
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|القمر الصناعي
|الاستقطاب
|قناة سميرة للطبخ
|12360
|27500
|نايل سات
|عمودي
|قناة chef tv
|12303
|27500
|نايل سات
|أفقي
|قناة ست البيت
|12562
|27500
|نايل سات
|عمودي
|قناة سي بي سي بنة الجزائرية
|11033
|5000
|نايل سات
|عمودي
|قناة بانوراما فوود
|12431
|27500
|نايل سات
|أفقي
|قناة تيستى فوود
|11430
|27500
|نايل سات
|أفقي
|قناة سي بي سي سفرة
|11488
|27500
|نايل سات
|أفقي
|قناة مصالي
|12360
|27500
|نايل سات
|عمودي
|قناة بيتي
|11334
|27500
|نايل سات
|أفقي
|قناة فتافيت
|12562
|27500
|نايل سات
|عمودي
مميزات قنوات الطبخ علي النايل سات 2019
تقدم هذه القنوات خدمة جاهزة لجميع النساء المصريات أو العربيات وهي تعليم فنون الطبخ وتعريفهن جميع الأطعمة المختلفة، وجميع الأطباق الشرقية والعربية بل والأجنبية، وتقديم جميع أطباق الحلويات المختلفة وكل ما يخص تقديم السفرة لجميع الطبقات.
التعليقات