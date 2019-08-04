تردد قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات 2019

نقدم لكم احدث تردد لقنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات، وتعتبر قنوات النهار من أشهر القنوات الموجودة على التلفاز العربي لما تقدمه من برامج متنوعة ومسلسلات، وأفلام، ولذلك يبحث عن التردد الخاص بها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة في مصر، وتتميز سلسلة قنوات النهار بــ تعددها وتعدد مجالاتها، وبرامجها التي تقوم ببثها على شاشاتها وتقدم قنوات النهار أحدث

وتتميز قنوات النهار بجودة الصورة وبثها أفلام الزمن الجميل وبثها لأحدث المسلسلات ونقل المباريات الرياضية ونقل الأخبار حول العالم وتقدم برامج دينية لحظة بلحظة ولذلك تتميز بتغطية العديد من المجالات المختلفة على شاشة سلسلة قنوات النهار وتتميز قنوات النهار ببثها في العديد من الدول العربية والخليج وتواكب القناة العصر وتقدم محتوى ثقافي واجتماعي، وإخباري وديني وسياسي واقتصادي وتقدم القنوات كل ما يهم المشاهد في مصر والوطن العربي كذلك وتتعدد قنوات النهار

سلسلة قنوات النهار 2019

قناة النهار 1

قناة النهار سينما

قناة النهار الرياضية

قناة النهار دراما

قناة النهار نور

قناة النهار اليوم

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج تردد سلسلة قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات لعام 2019

تردد سلسلة قنوات النهار علي النايل سات

إسم القناة تردد القناة معدل الترميز معدل الخطأ قناة النهار 1 11488(V) 27500 3/4 قناة النهار دراما 11488(V) 27500 3/4 قناة النهار اليوم 11430(H) 27500 3/4 قناة النهار سينما 12437(H) 27500 3/4 قناة النهار نور 12437(H) 27500 3/4 قناة النهار الرياضية 12437 (H) 27500 3/4

ويسعدنا أن نتلقى استفساراتكم في التعليقات والرد عليها في أقرب وقت ممكن