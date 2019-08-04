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تردد قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات 2019

كتب عمار عمادفي آخر تحديث
تردد قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات 2019
تردد قنوات النهار التلفزيونية

نقدم لكم احدث تردد لقنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات، وتعتبر قنوات النهار من أشهر القنوات الموجودة على التلفاز العربي لما تقدمه من برامج متنوعة ومسلسلات، وأفلام، ولذلك يبحث عن التردد الخاص بها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة في مصر، وتتميز سلسلة قنوات النهار بــ تعددها وتعدد مجالاتها، وبرامجها التي تقوم ببثها على شاشاتها وتقدم قنوات النهار أحدث

تردد قنوات النهار التلفزيونية

وتتميز قنوات النهار بجودة الصورة وبثها أفلام الزمن الجميل وبثها لأحدث المسلسلات ونقل المباريات الرياضية ونقل الأخبار حول العالم وتقدم برامج دينية لحظة بلحظة ولذلك تتميز بتغطية العديد من المجالات المختلفة على شاشة سلسلة قنوات النهار وتتميز قنوات النهار ببثها في العديد من الدول العربية والخليج وتواكب القناة العصر وتقدم محتوى ثقافي واجتماعي، وإخباري وديني وسياسي واقتصادي وتقدم القنوات كل ما يهم المشاهد في مصر والوطن العربي كذلك وتتعدد قنوات النهار

سلسلة قنوات النهار 2019

  •  قناة النهار 1
  •  قناة النهار سينما
  • قناة النهار الرياضية
  • قناة النهار دراما
  • قناة النهار نور
  •  قناة النهار اليوم

يقدم لكم موقع كلمة دوت أورج تردد سلسلة قنوات النهار على القمر الصناعي نايل سات لعام 2019

تردد سلسلة قنوات النهار علي النايل سات

إسم القناةتردد القناةمعدل الترميزمعدل الخطأ
 قناة النهار 111488(V)275003/4
قناة النهار دراما11488(V)275003/4
قناة النهار اليوم11430(H)275003/4
 قناة النهار سينما12437(H)275003/4
قناة النهار نور12437(H)275003/4
قناة النهار الرياضية12437 (H)275003/4

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عن الكاتب

عمار عماد

طالب في كلية التربية قسم لغة إنجليزية، أعمل ككاتب في موقع كلمة دوت اورج، أحب القراءة، والكتابة، والرسم، وأحب المجالات الطبية، والتقنية

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