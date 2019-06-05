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تردد قنوات الهضبة الخاصة بالأفلام والمسلسلات على النايل سات

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
تردد قنوات الهضبة الخاصة بالأفلام والمسلسلات على النايل سات
ترددات النايل سات

قنوات جديدة تحت اسم الهضة ظهرت على القمر المصري نايلسات حيث حلت محل قنوات موجه المختلفة , وهي مجموعة قنوات مختصة بالافلام العربية والدراما والمسلسلات وكلاسكيات الفن .

قناة الهضبة اليوم

ظهرت القناة  على التردد 12562  V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة اليوم .

قناة الهضبة سينما

ظهرت القناة  على التردد 12562  V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما.

قناة الهضبة مسلسلات

ظهرت القناة  على التردد 12562  V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة مسلسلات.

قناة الهضبة افلام

ظهرت القناة  على التردد 12562  V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة افلام .

قناة الهضبة كلاسيك

ظهرت القناة  على التردد 10873 V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  الافلام المصرية  القديمة الكلاسيكية وهي حلت محل قناة موجة كلاسيك.

قناة الهضبة دراما

ظهرت القناة  على التردد 12562  V راسي ” عمودي ”  ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض  المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما الثانية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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