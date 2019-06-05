تردد قنوات الهضبة الخاصة بالأفلام والمسلسلات على النايل سات

قنوات جديدة تحت اسم الهضة ظهرت على القمر المصري نايلسات حيث حلت محل قنوات موجه المختلفة , وهي مجموعة قنوات مختصة بالافلام العربية والدراما والمسلسلات وكلاسكيات الفن .
قناة الهضبة اليوم
ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة اليوم .
قناة الهضبة سينما
ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما.
قناة الهضبة مسلسلات
ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة مسلسلات.
قناة الهضبة افلام
ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة افلام .
قناة الهضبة كلاسيك
ظهرت القناة على التردد 10873 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية القديمة الكلاسيكية وهي حلت محل قناة موجة كلاسيك.
قناة الهضبة دراما
ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500
القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما الثانية .
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