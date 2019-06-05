تردد قنوات الهضبة الخاصة بالأفلام والمسلسلات على النايل سات

قنوات جديدة تحت اسم الهضة ظهرت على القمر المصري نايلسات حيث حلت محل قنوات موجه المختلفة , وهي مجموعة قنوات مختصة بالافلام العربية والدراما والمسلسلات وكلاسكيات الفن .

قناة الهضبة اليوم

ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة اليوم .

قناة الهضبة سينما

ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما.

قناة الهضبة مسلسلات

ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة مسلسلات.

قناة الهضبة افلام

ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية وهي حلت محل قناة موجة افلام .

قناة الهضبة كلاسيك

ظهرت القناة على التردد 10873 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض الافلام المصرية القديمة الكلاسيكية وهي حلت محل قناة موجة كلاسيك.

قناة الهضبة دراما

ظهرت القناة على التردد 12562 V راسي ” عمودي ” ومعدل ترميز 27500

القناة متخصصة في عرض المسلسلات المصرية وهي حلت محل قناة موجة سينما الثانية .