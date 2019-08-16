تردد قنوات ام بي سي MBC الجديد 2019

يبحث الكثيرون عن “تردد قنوات ام بي سي” الجديد بعد أن اعلنت مجموعة قنوات إم بي سي، عن نقل بث مجموعة قنواتها من التردد القديم إلى ترددات جديدة نظرا لتذبذبه في معظم البلاد العربية مثل مصر والسعودية وفلسطين، وتتميز بتقديم مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج والافلام التي يهتم بمشاهدتها قطاع كبير من جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لتنوع محتواها وإعتمادها على الجانب الترفيهي، وتعمل القناة على مدار اليوم وهي غير مشفرة ولا تحتاج إلى اشتراكات، ونقدم لمتابعي موقع كلمة دوت اورج احدث ترددات مجموعة قنوات ام بي سي التي يهتم بمتابعتها الملايين .

تردد قنوات ام بي سي

يتم بث مجموعة قنوات ام بي سي من المملكة العربية السعودية ويملكها رجل الأعمال السعودي وليد البراهيم، وتهتم القناة ببث مجموعة من البرامج والمسلسلات والافلام المتنوعة التي تعتمد على الجانب الترفيهي، ومقر المؤسسة حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والان إليكم أحدث ترددات القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات .

القمر الصناعي معدل الترميز ومعامل التصويب للقناة تردد القناة عرب سات 27500 5/6 12284 عرب سات 27500 5/6 11270 نايل سات 27500 5/6 11476 نايل سات 27500 5/6 11470

والجدير بالذكر أنه تم بدايه أول بث لمجموعة قنوات ام بي سي في شهر أيلول عام 1991 من لندن، وهي اول قناة عربية فضائية مستقلة يهتم بمشاهدتها ما يقرب من 150 مليون مشاهد من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم .