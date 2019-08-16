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تردد قنوات ام بي سي MBC الجديد 2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
تردد قنوات ام بي سي MBC الجديد 2019
تردد قنوات ام بي سي

يبحث الكثيرون عن “تردد قنوات ام بي سي” الجديد بعد أن اعلنت مجموعة قنوات إم بي سي، عن نقل بث مجموعة قنواتها من التردد القديم إلى ترددات جديدة نظرا لتذبذبه في معظم البلاد العربية مثل مصر والسعودية وفلسطين، وتتميز بتقديم مجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج والافلام التي يهتم بمشاهدتها قطاع كبير من جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لتنوع محتواها وإعتمادها على الجانب الترفيهي، وتعمل القناة على مدار اليوم وهي غير مشفرة ولا تحتاج إلى اشتراكات، ونقدم لمتابعي موقع كلمة دوت اورج احدث ترددات مجموعة قنوات ام بي سي التي يهتم بمتابعتها الملايين .

تردد قنوات ام بي سي

يتم بث مجموعة قنوات ام بي سي من المملكة العربية السعودية ويملكها رجل الأعمال السعودي وليد البراهيم، وتهتم القناة ببث مجموعة من البرامج والمسلسلات والافلام المتنوعة التي تعتمد على الجانب الترفيهي، ومقر المؤسسة حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والان إليكم أحدث ترددات القناة على القمر الصناعي عرب سات  ونايل سات .

تردد قنوات ام بي سي
تردد قنوات ام بي سي
القمر الصناعيمعدل الترميز ومعامل التصويب للقناةتردد القناة
عرب سات27500 5/612284
عرب سات27500 5/611270
نايل سات27500 5/611476
نايل سات27500 5/611470

 

والجدير بالذكر أنه تم بدايه أول بث لمجموعة قنوات ام بي سي في شهر أيلول عام 1991 من لندن، وهي اول قناة عربية فضائية مستقلة يهتم بمشاهدتها ما يقرب من 150 مليون مشاهد من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم .

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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