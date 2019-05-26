تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات..beIN SPORTS HD و”الإخبارية

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، ترددات قنوات BEIN هي محل البحث المستمر لعشاق الرياضة العالمية، لذلك فإن حصولك على تردد قنوات bein sports المفتوحة ستجعلك سعيداً ويمكنك من مشاهدة الأحداث الكروية بشكل يومي فضلاً عن قناة “بي إن سبورت الإخبارية” الذي يعد تردد نطاقها 2019 هو الأكثر بحثاً في محرك البحث جوجل.
تتميز القناة المفتوحة بالإنفتاح على جماهير الرياضة بأنها تقوم ببث بعض المباريات المهمة بشكل إستثنائي مجاناً وذلك على سبيل المثال عندما تخوص منتخبات عربية مباريات متقدمة في البطولات الدولية . إلى جانب العديد من مباريات كرة القدم للأندية المرموقة ومختلف المنافسات الرياضية. بينما قناة bein sport news ستمكنك من متابعة كافة أخبار الأحداث الرياضية العربية والعالمية. فما هو تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات؟
|تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة نايل سات 2019
|قنوات bein sport المفتوحة
|التردد
|الترميز
|beIN SPORTS HD
|11055 (H)
|27500
|bein sports الإخبارية
|12603 (H)
|27500
ترددات قنوات BEIN على القمر نايل سات
|معدل الترميز Fec
|الإنتقال – تعديل
|قنوات بي ان سبورت
|التردد الإستقطاب
|الأقمار الصناعية
|27500 2/3
|DVB-S2 8PSK
|beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
bein SPORTS HD3
bein SPORTS HD4 bein
SPORTS MAX HD2
beIN SPORTS MAX HD3
|H) 11013 )
|يوتلسات
|27500 2/3
|DVB-S2 8PSK
|bein SPORTS HD
bein SPORTS HD5
bein SPORTS HD6
bein SPORTS HD7
BEIN SPORTS HD8 bein SPORTS HD9
|11054 (H)
|يوتلسات
|27500 2/3
|DVB-S2 8PSK
|beIN SPORTS HD10
BEIN SPORT NEWS
BEIN SPORTS MAX HD 1
BEIN SPORTS MAX HD 4
|12604 (H)
|يوتلسات
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