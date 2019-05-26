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تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات..beIN SPORTS HD و”الإخبارية

كتب زكريا منيرفي آخر تحديث
تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات..beIN SPORTS HD و”الإخبارية
تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة نايل سات، تردد قنوات bein، تردد قناة bein sport news، تردد قناة بي سبورت الاخبارية

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، ترددات قنوات BEIN هي محل البحث المستمر لعشاق الرياضة العالمية، لذلك فإن حصولك على تردد قنوات bein sports المفتوحة ستجعلك سعيداً ويمكنك من مشاهدة الأحداث الكروية بشكل يومي فضلاً عن قناة “بي إن سبورت الإخبارية” الذي يعد تردد نطاقها 2019 هو الأكثر بحثاً في محرك البحث جوجل.

تتميز القناة المفتوحة بالإنفتاح على جماهير الرياضة بأنها تقوم ببث بعض المباريات المهمة بشكل إستثنائي مجاناً وذلك على سبيل المثال عندما تخوص منتخبات عربية مباريات متقدمة في البطولات الدولية . إلى جانب العديد من مباريات كرة القدم للأندية المرموقة ومختلف المنافسات الرياضية. بينما قناة bein sport news ستمكنك من متابعة كافة أخبار الأحداث الرياضية العربية والعالمية.  فما هو تردد قنوات بي ان سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات؟

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة نايل سات 2019
قنوات bein sport المفتوحة التردد الترميز
 beIN SPORTS HD 11055 (H) 27500
bein sports الإخبارية 12603 (H) 27500

ترددات قنوات BEIN على القمر نايل سات

معدل الترميز Fec الإنتقال – تعديل قنوات بي ان سبورت التردد  الإستقطاب الأقمار الصناعية
27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS HD1 
beIN SPORTS HD2 
bein SPORTS HD3 
bein SPORTS HD4 bein 
SPORTS MAX HD2 
beIN SPORTS MAX HD3		 H)  11013 ) يوتلسات
27500 2/3 DVB-S2 8PSK bein SPORTS HD
bein SPORTS HD5 
bein SPORTS HD6 
bein SPORTS HD7 
BEIN SPORTS HD8  bein SPORTS HD9

 

 11054 (H) يوتلسات
27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS HD10 

BEIN SPORT NEWS

BEIN  SPORTS MAX HD 1

BEIN  SPORTS MAX HD 4

 12604 (H) يوتلسات

 

 

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عن الكاتب

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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