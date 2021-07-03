تردد قنوات بي ان سبورت ماكس bein sport max

مع عودة الحياة إلى الملاعب مرة أخرى وتنظيم العمل أثناء الجائحة يعود البحث عن أفضل وأهم القنوات الرياضية وهي قناة بي ان سبورت ماكس التابعة لمجموعة قنوات بي إن الإعلامية الشهيرة والتي بدأ انطلاقها في العام 2003 لتكون أيقونة الرياضة على مدار الأعوام وقد بدأت مجموعة بي ان في الانتشار على أوسع نطاق.
تردد قنوات بي ان سبورت ماكس
واحدة من مجموعة قنوات رياضية عالية الجودة منها القنوات المجانية والمشفرة التي تبث الأنشطة الرياضية الخاصة بالساحرة المستديرة وغيرها من الأنشطة الرياضية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وكذلك على المباريات الهامة على مستوى العالم، وتتوفر قنوات بي ان سبورت ماكس على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات لتقدم لعشاق الكرة كل ما يبحثون عنها من مباريات عالمية وعربية وإفريقية، ويأتي تردد القناة كالتالي:
على القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 12254، على استقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.
- التردد: 11699 على استقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.
- القمر الصناعي سهيل سات:
- التردد: 11547، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.
- التردد: 11642، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.
قنوات بي ان سبورت ماكس
تتعدد مميزات قناة بي ان سبورت ماكس مما جعلها القناة الأولى لمتابعي وعشاق الرياضة ومباريات كرة القدم التي تكون حصرية على شاشة القناة ومن أهمها: مباريات كاس العالم. الدوريات الأوروبية بكافة أنواعها. كاس أوروبا. المباريات الهامة التي تقام بين الأندية الكبرى في العالم.
- تهتم القناة بالتواجد على الساحة العربية والعالمية من خلال البث المباشر أو الاستديوهات التحليلية التي تستضيف اشهر معلقي ومحللي البرامج الرياضية سواء العرب أو الأجانب.
- تحافظ القناة على جودة البث الخاصة بها سواء في الصوت أو الصورة أو الاستمرار وعدم الانقطاع أو التشويش.
- التواجد المستمر على الساحة العالمية من خلال الحصول على حصرية بث المباريات الهامة مثل كاس العالم.
- تقديم المحتوى بأكثر من لغة مما يساعد على انتشار القناة في الأوساط الثقافية المختلفة في المنطقة وغيرها.
- التواجد على أكثر من قمر صناعي لتثبيت التغطية المستمرة.