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تردد قنوات جو درسك 1 و 2 التعليمية الاردنية على النايل سات وكيفية البرمجة

بواسطة مصطفى صديق القاضي
تردد القنوات التعليمية الاردنية تردد قناة جو درسك 1 و 2

اليكم تردد قنوات جو درسك التعليمية الأردنية jo darsak1 وقناة jo darsak 2 الأردنية، وهى قنوات تعليمية متخصصة تم إطلاقها بعد الظروف الراهنة، ودعم للتعلم عن بعد، حيث تقدم بواسطة نخبة كبيرة من افضل المعلمين والمتخصصين التربويين، باقة من أفضل البرامج التعليمية. ونتناول تردد القنوات على قمر نايل سات، بالاضافة الى كيفية برمجة تردد القناة على جهاز الريسيفر.

تردد قنوات jo darsak 1 و 2 على قمر نايل سات

القناتين تعملان على تردد واحد فقط وتبث بدقة SD، اى يمكن استقبالها بجميع انواع الريسيفرات سواء عادية او HD وهى تبث فقط على قمر نايل سات، ولا تبث على أقمار أخرى. ويمتاز هذا التردد بقوته، يمكن استقباله فى جميع أنحاء المنطقة العربية خاصة في الأردن وذلك على التردد التالى:-

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC
jo darsak 1 12399 27500 رأسي ver 5/6
jo darsak 2 12399 27500 رأسي ver 5/6

خطوات برمجة تردد قناة جو درسك 1 و 2

بعد ان تناولنا تردد قنوات جو درسك 1 و جو درسك 2، سنتعرف الان على طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر:-

  • التاكد اولا من كون طبق الاستقبال متجها الى قمر نايل سات باتجاة 7 درجات غرب.
  • الدخول الى قائمة التركيب فى الريسيفر وتكون باسم installation.
  • اختيار القمر الصناعي nilesat.
  • الدخول الى خانة التردد ويرمز لها بايم tp او frequency على حسب جهاز الرسيفر.
  • ادخال التردد 12399.
  • فى مكان معدل الترميز نقوم بكتابة 27500.
  • فى الخانة المخصصة للاستقطاب أو القطبية او polarization نختار رأسي أو ver.
  • نقوم بعمل بحث عن التردد.
  • تظهر القنوات بعد اتمام عملية البحث باسم jo darak 1 و jo darak 2.
برمجة قنوات جو درسك على الريسيفر
تردد قنوات جو درسك على النايل سات

قائمة ومواعيد البرامج التعليمية على قنوات جو درسك 1 و 2 التعليمية

تتيح صفحة التليفزيون الاردنى على الفيسبوك قائمة متجددة بال مواعيد واسماء البرامج التعليمية المتنوعة والتى تبث دوريا على القناة. 


مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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